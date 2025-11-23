Opinión
La ciencia en un tuit: Firma cardíaca
Los latidos cardíacos presentan un patrón particular en cada individuo. De forma similar a una huella dactilar, el ritmo del corazón actúa como una especie de "firma" personal que permite distinguir a una persona de otra. Basándose en esta singularidad y a solicitud de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, el Pentágono continúa perfeccionando un dispositivo capaz de identificar a alguien analizando su actividad cardíaca. Este aparato utiliza un láser de infrarrojos y, por ahora, funciona a unos 200 metros de distancia, aunque futuras versiones podrían ampliar considerablemente ese alcance. Aunque su desarrollo se orientó inicialmente hacia la lucha contra el terrorismo, esta tecnología también podría tener usos en el ámbito sanitario, permitiendo monitorizar el corazón sin necesidad de cables ni contacto directo.
