Cerdán y la chica de ayer

Santos Cerdán mantenía, según informe de la UCO, algunas de sus reuniones para establecer mordidas en El Penta. Mítico bar. Los informes de la UCO se han convertido en un género literario.

A tal garito se le cita en "La chica de ayer", de Nacha Pop. Aún está abierto y pinchan canciones de los ochenta. Abrió en 1976 y fue testigo de la Movida. Se ve que Cerdán se inspiraba más oyendo a Aviador Dro, Los Secretos, Sabina o Radio Futura que a los oradores del Congreso, dónde va a parar.

En su investigación sobre los presuntos trinques con Acciona y Servinabar, la Guardia Civil incluye una foto del exdirigente socialista en la barra con el ya imputado exCEO de Acciona Construcción, Justo Pelegrini. Nótese el distinto estilo. Koldo era más de La Chalana, marisquería tradicional, gambones, salsa rosa, vinazo blanco y hasta mandil de plástico para no mancharte la pechera. Que si tienen toallitas de limón. Cerdán sería más de cubata en vaso de tubo, ambiente informal y que si puedes poner alguna de Gabinete Caligari. Siempre podrá decir que la culpa fue del cha, cha, cha.

Cerdán ha recuperado de repente la Movida y la memoria de un bar y hasta la curiosidad por algunos grupos musicales, con lo cual, su acción no es solo presuntamente delictiva. Ha quedado en libertad: ya no hay riesgo de fuga. De fuga al Penta, sí. Es el sitio ideal donde a veces uno quisiera perderse, un viaje en el tiempo en el que verse joven, con mil pesetas y un abono de metro en el bolsillo, dando por hecho que la clase en la facultad, al día siguiente, viernes, era demasiado temprano, gritando letras de Alaska y los Pegamoides sin miedo a que alguien te hiciera una foto. A Cerdán se la han hecho. No es que le hayan "pillao con el carrito del helao" pero sí con la temperatura del Penta, que es un estado de ánimo además de un bar. Tan grato para conversar. Del Penta no ha ido camino Soria pero sí a la cárcel, de la que le ha sacado ya el juez. A esta hora a lo mejor, ya en libertad, ya en casa, se ha puesto el temazo de Los Secretos, "Déjame". No juegues más conmigo. Falta saber en quién piensa. Y si es un secreto.