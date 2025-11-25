¿Populista o sinvergüenza?

Exageran quienes ven en el rostro de hormigón de Pedro Sánchez el retrato de un caudillo populista. Cierto es que existen indicios de cierta deriva institucional, de tono bananero: un Gobierno que dispone al Parlamento en “modo avión”, para que no incordie mientras abusa del decreto; y unos Presupuestos que, al parecer, son opcionales, como el postre en la comanda. No esperen que el jefe del Ejecutivo se asome algún día a la balconada de la televisión amiga con el chándal del equipo olímpico. Por ahora no ha pasado de la chupa de cuero y el disco de Rosalía bajo el brazo.

La renuncia a presentar las cuentas se explica desde el poder sin la menor sutileza: “No hay mayoría”. Una revelación que, en la antigua normalidad, cuando la democracia no parecía una barraca de ferias, conducía directamente a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en esta época de flexibilidad elástica, la solución se antoja más creativa: si presentar las cuentas es quedar en la evidencia de que no se dispone de apoyos, moraleja: no las presentes.

Así avanza la democracia líquida: sin Presupuestos, con decretos-ley como comodín y con una interpretación constitucional estilo buffet de restaurante chino. Una nueva normalidad donde el Parlamento es un accesorio decorativo y gobernar sin él, una travesura perfectamente asumible.

El Gobierno se toma tan en serio la separación de poderes que ha separado al Parlamento de todo poder real. Y va camino de maniatar al judicial con la ley Bolaños. Lo de Sánchez no es populismo: es más bien desvergüenza. O sinvergonzonería.