Opinión
Pipo Prendes
La «tribu sílver»
Un llamamiento a la prudencia y la precaución ante un cambio de era
En la actualidad, cada vez somos más los que tenemos «mucha juventud acumulada», que es como Mario Alonso Puig suele nombrar a quienes pertenecen a su generación, (que es la mía) y otras que por ahí le andan.
En tiempos pasados, no hace tanto de esto, los jóvenes y gente menuda superaban con creces a los que pasaban de los 55 tacos pero a día de hoy la realidad es la que es y la vida y paradigmas sociales se tienen que adecuar a ella.
Actualmente las personas de edad, (mayores, vamos) no se parecen en nada a sus homólogos de hace 25 años, por ejemplo.
Las generaciones siempre han ido cambiando pero desde hace no tanto los cambios son mucho más drásticos. Los tiempos han cambiado sustancialmente, parece que ya no nos basta con la rapidez, ansiamos, necesitamos la instantaneidad y pareciera que nos creemos que todo es posible, y lo que aún no lo es lo será. Es una especie de borrachera de progreso-revolución que me lleva a pensar que no solo estamos asistiendo a una Era de Cambios sino a un Cambio de Era. Hay que apretarse los machos y digerir lo que acontece desde la prudencia y precaución.
Continúa siendo muy cierto eso de que «no es oro todo lo que reluce» y queridos y queridas colegas de la «tribu silver» toca, más que nunca, «vivir con ganas e intensidad; tampoco hace falta tanto». Qué verdad más grande ésa que nos dice que ahora que es posible poner años a la vida, de lo que se trata es de poner vida a los años y añado… No es que no quede tiempo; lo que no hay es tiempo que perder. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina