La «tribu sílver»

En la actualidad, cada vez somos más los que tenemos «mucha juventud acumulada», que es como Mario Alonso Puig suele nombrar a quienes pertenecen a su generación, (que es la mía) y otras que por ahí le andan.

En tiempos pasados, no hace tanto de esto, los jóvenes y gente menuda superaban con creces a los que pasaban de los 55 tacos pero a día de hoy la realidad es la que es y la vida y paradigmas sociales se tienen que adecuar a ella.

Actualmente las personas de edad, (mayores, vamos) no se parecen en nada a sus homólogos de hace 25 años, por ejemplo.

Las generaciones siempre han ido cambiando pero desde hace no tanto los cambios son mucho más drásticos. Los tiempos han cambiado sustancialmente, parece que ya no nos basta con la rapidez, ansiamos, necesitamos la instantaneidad y pareciera que nos creemos que todo es posible, y lo que aún no lo es lo será. Es una especie de borrachera de progreso-revolución que me lleva a pensar que no solo estamos asistiendo a una Era de Cambios sino a un Cambio de Era. Hay que apretarse los machos y digerir lo que acontece desde la prudencia y precaución.

Continúa siendo muy cierto eso de que «no es oro todo lo que reluce» y queridos y queridas colegas de la «tribu silver» toca, más que nunca, «vivir con ganas e intensidad; tampoco hace falta tanto». Qué verdad más grande ésa que nos dice que ahora que es posible poner años a la vida, de lo que se trata es de poner vida a los años y añado… No es que no quede tiempo; lo que no hay es tiempo que perder. n