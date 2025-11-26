Mejor no preguntes.

Existe un oficio en cuyo desempeño te pueden llamar "cerdita" y es el de periodista. Una profesión con riesgos laborales que incluyen el contacto con distintos elementos tóxicos en la búsqueda de la noticia. A la reportera de Bloomberg News Catherine Lucey se le ocurrió hace unos días preguntar a Donald Trump por la desclasificación de los papeles del caso Epstein (su amigo Jeffrey, el empresario pederasta que se suicidó en la cárcel) y recibió un "cállate cerdita" por respuesta. Suerte tuvo de que no la arrojara al vacío desde el Air Force One por mencionar un tema que molesta al presidente de los Estados Unidos, pero también a líderes y votantes republicanos asqueados por la trama de abusos sexuales contra niñas. Como siempre hay una mujer presta a defender el machismo, preguntada por el insulto a la congénere, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que los informadores deberían sentirse agradecidos por la "franqueza" que les muestra el líder a diario. "Eres una persona horrible y has hecho una pregunta horrible, insubordinada y terrible", había respondido poco antes en pleno Despacho Oval Trump a la jefa de corresponsales de ABC Mary Bruce. En el acto de agasajo al heredero de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman, la periodista inquirió por el asesinato de Jamal Khashoggi, el columnista de The Whasington Post asesinado por agentes a las órdenes del príncipe allí presente. Lejos de recompensar la valentía de la reportera, el presidente norteamericano la puso a caer de un burro. A ella y a ABC, "una empresa asquerosa". "A mucha gente lo le gustaba ese caballero del que hablas", soltó. "Te guste o no, son cosas que pasan".

Pasan cosas como que un hombre entre de una pieza en el consulado saudí de Estambul y salga descuartizado en varias maletas, pero eso no debe interferir en los negocios. "Cállate, tu líder va a venir a verme pronto y le hablaré de ti, de tu tono", amenazó Trump a John Lyons, de la Australian Broadcasting Corporation, que le preguntaba por el irresistible enriquecimiento de su familia desde que arrancó el mandato en curso. Alguna economía particular florecerá en la tierra regada con sangre palestina. El corresponsal italiano Gabrielle Nunziati fue despedido de forma fulminante tras formular un interrogante a la portavoz de la Comisión Europea: si Israel pagará la reconstrucción de Palestina como Rusia lo hará en Ucrania. La agencia Nova para la que trabajaba se manifestó "incómoda" por una pregunta "técnicamente equivocada", que paradójicamente fue contestada sin problema por Laura Pinho con la socorrida técnica de echar balones fuera. Y es que nunca se hace lo suficiente la pelota a los políticos mediocres. Que se lo digan a la presentadora de Televisión Española Silvia Intxaurrondo, que solicitó al secretario general del PP opinión sobre el fallo del Supremo que condena al ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Siempre desatado y acerbo, dedicó Miguel Tellado la mayor parte de su intervención a criticar a su anfitriona por "permitir que en una televisión pública se hable de golpismo judicial". "Es muy grave que en una televisión que pagan los españoles...", reiteró varias veces. Ojo, que no dijo "pagamos". Debe militar en el mismo club tributario que el novio de Isabel Díaz Ayuso. El ganador de un juicio, por cierto, donde los periodistas fueron interrogados y denigrados con una inquina digna del mejor Trump.