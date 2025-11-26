Un Planeta mediocre

Pues, qué quieren que les diga. A mi me encantaría ganar el Planeta con independencia de no albergar el menor talento literario. Y me importaría bien poco el desprecio de esa retahíla de expertos en materia de dignidades ajenas. Y es que si con el paso del tiempo uno no ha aprendido a poner sus dignidades en el sitio que a uno le conviene, en vez de al que le conviene a los demás, apañados vamos. Por eso no entiendo la crucifixión intelectual a la que se ha sometido al Sr. Juan del Val; hombre de brillante oratoria y, al parecer, mediocre escritura. Y digo al parecer, pues nunca lo he leído ni tengo la menor intención de hacerlo, ya que su propio autor disipó mi curiosidad al pronunciar un discurso de agradecimiento preñado de disculpas y apelando a que la literatura real es la que se lee y no la que dicta una élite intelectual, entre la que bien sabe él que no se encuentra. O dicho en otras palabras más vulgares: que si millones de moscas van a la mierda, la mierda no puede ser algo tan malo. Sea como fuere, lo cierto es que este año el galardón ha cumplido con creces su propósito: que todo el mundo hable del libro y lo compre. Enhorabuena a los premiados. Felicitaciones a la editorial por tal acierto económico. Y mis condolencias a los guardianes de la esencia, a los profesionales de la crítica, esto es, a quienes se consideran expertos en todo aquello que son incapaces de hacer ellos mismos, pues no conozco a ningún buen escritor que se erija en crítico literario. En cambio hay una legión de expertos en escritores cuyo talento para escribir alberga la misma calidad literaria que una Orden Ministerial.

El premio Planeta de este año tiene toda la lógica de los actuales tiempos. Por eso no entiendo la sorpresa o el asombro del personal. Y es que vivimos en los tiempos de un relativismo atroz capaz de justificarlo todo; en la democratización de la vulgaridad. En definitiva, vivimos en una época de una mediocridad sofocante en múltiples disciplinas y, claro, la literaria no iba a ser la excepción. Por eso me extrañó ver en días pasados al Sr. Rufián desde el atril del Congreso aludiendo a Juan del Val como un ejemplo de la degradación de los actuales tiempos. Me asombra que él lo ponga de ejemplo estando donde está, pues si hay algo más mediocre que el premio Planeta es el Congreso de los Diputados. Y encima a estos, les pagamos nosotros.