Hace casi tres décadas, preparando mi 2.ª novela ("Dona y Deva"), que en buena medida versa sobre la identidad europea, Juan Cueto me regaló un ensayo en francés cuya traducción era "Qué es Europa, donde no hay pena de muerte". Era un tiempo en que, tras la caída de la URSS, la democracia avanzaba en el mundo y la intelligentsia predicaba "el final de la historia" (Francis Fukuyama, 1992) bajo un régimen de libertades. Luego, al principio del XXI, todo empezó a estropearse, crisis tras crisis. Ahora Europa, con los países emergentes dominados por semidemocracias o francas dictaduras, el líder de Occidente (USA) en plena involución y la extrema derecha eurófoba avanzando paso a paso, urge configurar un bastión en torno al voto libre e igual y el medio político que lo hace posible (libertades públicas, derechos humanos, opinión libre). Definición última de Europa: donde se vota libre.