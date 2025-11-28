"En el juego y en la mesa se conoce al caballero", dice el conocido refrán que es aplicable a la política y a los políticos. Un verdadero líder político se revela en la adversidad, se exhibe en la negociación y se luce en la coherencia entre acciones y palabras. La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha puesto de manifiesto que, en lo que a España respecta, la izquierda tiene muy mal perder. La izquierda y los que a ella se asocian por una cuestión de subsistencia y poder.

La forma en que un político asume, negocia y se comunica en momentos de tensión revela su verdadero carácter, su jaez de villano o caballero. El Gobierno en pleno ha expresado públicamente su rechazo a la condena del fiscal general. El PSOE la ha criticado con dureza, a las abruptas palabras de Patxi López les remito y, por si fuera poco, la vicepresidenta segunda, la inexplicable Yolanda Díaz, abogaba por una movilización para protestar contra la resolución del Tribunal Supremo. Bien si la condena es para un adversario, mal si es para un correligionario, y García Ortiz lo es.

Sostenía el canciller alemán Konrad Adenauer que "en política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno". Y cinco magistrados de siete, no se la han dado al jefe de la Fiscalía. Un jefe que se ha mostrado más político y servil con el poder político que con la Fiscalía a la que se debía. Corren malos tiempos para jueces y magistrados contra los que constantemente cargan las huestes de la izquierda. Los de siempre se han lanzado en tromba a criticar la condena. La izquierda político mediática quiere ganar la calle y para ello está construyendo un relato contra los magistrados del Alto Tribunal, cuestionando su independencia.

Que lo hagan gentes como Yolanda Díaz, que no tiene dos dedos de frente, preocupa porque gente así no sabe si mata o espanta. Ya escuchó usted a Ione Belarra diciéndole a Sánchez en el Congreso: "Presidente, nuestro país sólo tiene dos opciones, o reventamos a la derecha o la derecha reventará a la gente". Esto es lo único que cabe esperar de quienes se alimentan de odio y quieren ganar el relato y la calle por la razón de la fuerza.