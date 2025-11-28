Opinión
Resetear
El mejor ordenador llegado un momento empieza a hacer cosas raras, hasta que, si no se hace nada, peta. Antes de que pete, toca resetear. En política el reseteo es la llamada a urnas. Entre éxitos evidentes de Sánchez en la economía, la recomposición del Estado o la lucha contra el cambio climático, hay despropósitos llegados a veces de la mano de algún aliado y, sobre todo, malolientes marrones depositados demasiado cerca. Así que toca el reseteo en bien de todos: del país, de su partido y de él mismo (por orden de importancia). Explico lo último: se le ve últimamente una sonriente autocomplacencia defensiva que alienta la sospecha de que se ha encastillado e insonorizado rodeado de fieles, moviendo su discurso en circuito cerrado. Atención, no es alzar la verja del castillo para que entre el enemigo, es abrir la ventana para que corra el aire, buena ocasión para oxigenarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social