Inteligencia artificial, algo más que ChatGPT

Existe una idea bastante generalizada que relaciona el nacimiento de la inteligencia artificial (I.A) con la aparición de ChatGPT en 2022. Pero el alumbramiento es bastante mas largo y complejo.

La idea ya arranco en 1950 con Alan Turing y su maquina y test usando computación binaria.

El nombre de IA lo introduce por primera vez John McCarthy durante una conferencia en el Darmouth College (USA) en 1956. Varios ingenieros y científicos trabajan durante los años siguientes en el tema. Frank Rosenblatt, Alex Bernstein y Joseph Weizenbaum, promoviendo varios de los conceptos que se usan hoy en día: redes neuronales y Perceptron, programa para el juego de ajedrez y Chatbot, respectivamente.

En las décadas de los 70,80 y 90 se corta la investigación. No había bastante potencia de computación.

No es hasta 2011 que aparece Watson, la supercomputadora de IBM. También nace Siri, el asistente virtual de Apple y Deep Mind de Google en 2014. Sam Altman y Elon Musk compran Deep Mind en 2015y fundan OpenAI, en principio sin animo de lucro, para beneficio de la humanidad.

En 2018 Elon Musk abandona OpenAI por discrepancias con Sam Altman.

En Noviembre 2022, Sam Altman (Open AI) anuncia el nacimiento de Chat GPT.

Pero, ¿que es la inteligencia artificial?

Inteligencia que se desarrolla a través de computadores de enorme potencia y que intenta replicar las funciones cognitivas de los seres humanos. Permite que las maquinas y equipos informáticos aprendan y realizen algunas tareas similares a las que realizan los seres humanos.

Aplicaciones: sanidad y medicina, industrias de todo tipo, finanzas y banca, educación, clima, medio ambiente, etc. Otras aplicaciones: detección facial en los móviles, asistentes virtuales de voz, creación de textos.

Los instrumentos en los que se apoya la IA son básicamente tres:

1. DATOS. Montones de datos procedentes de Instituciones, Universidades, Hospitales, empresas de todo tipo e individuos en todo el mundo, están disponibles para su uso por la IA.

Chat GPT trabaja con 175 mil millones de parámetros.

2. MATEMÁTICAS. Son el cerebro de la IA, principalmente basadas en 4 áreas:

–Álgebra lineal que estructura el modelo.

–Cálculo para optimizar el modelo.

–Probabilidades que estiman la incertidumbre.

–Estadística para evaluar los resultados.

3. COMPUTACIÓN. Uso de superpotentes ordenadores que procesan miles de millones de datos por segundo apoyándose en algoritmos, lo que aporta una rapidez de calculo indescriptible. (Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Ejemplo sencillo: como armar un mueble siguiendo instrucciones).

Las operaciones de IA exigen enorme capacidad de procesamiento y de electricidad.

Se puede usar para muchas cosas positivas y también potenciar cosas peligrosas que hay que intentar impedir. Se necesitan nuevos mecanismos sociales de defensa en los que ya se esta trabajando.

Uno de los temores que despierta la IA es el uso de robots, pero conviene recordar que se usan desde hace décadas, por ejemplo, en la industria del automóvil y otras industrias manufactureras. También sabemos que las armas biológicas están disponibles desde hace tiempo, la IA no las va a descubrir pero las podría potenciar. Lo mismo ocurre con la tecnología nuclear, las bombas atómicas hoy en día poseen una potencia miles de veces superior a las usadas por primera vez, aun sin el concurso de la IA.

El debate sobre la IA tiene la tendencia a centrarse, por una parte, sobre los potenciales peligros como la destrucción masiva de empleo, el uso discriminatorio de robots, la suplantación de personas, sobre todo en época electoral, e incluso, la destrucción de la humanidad.

Otros claman, por otra parte, que puede ayudar a la humanidad a resolver algunos de los mayores y mas espinosos problemas, acelerando radicalmente el ritmo de descubrimiento científico, especialmente en áreas como medicina, clima y tecnología verde.

¿Voy a perder mi empleo?

La IA no te va a quitar el trabajo, lo hará alguien que sepa usarla (Jensen Huang, CEO de Nvidia). Según declaraciones recientes de Luis Moyano, fiscal especialista en ciberseguridad y nuevas tecnologías, se reemplazaran 92 millones de empleos, pero se crearan otros 170 millones, a través de nuevas reorganizaciones, roles que se redefinen, tareas repetitivas, mecánicas y predecibles que se automatizan. Algunas de estas actividades se llevaron a cabo como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de la epidemia de covid en 2020.

La clave está en la reconversión profesional, la adaptación proactiva y el desarrollo de habilidades profesionales, que son la base de la ventaja competitiva. No se trata de ser genios de Silicon Valley, sino de personas que aprendan a hablar con la IA. Procesos similares se desarrollaron con la irrupción del comercio electrónico, internet y whatsapp.

A todo ello deben contribuir los Estados y las empresas con la creación de leyes que actualicen la protección laboral ante la automatización, inversiones en capacitación en las empresas, previas a la evaluación de despidos, y normativas que acompañen la reconversión tecnológica de cada sector.

El mecanismo por el que la IA puede supuestamente resolver los problemas del mundo tiene una base histórica potente porque ha habido varios periodos en la historia cuando nuevas ideas y herramientas contribuyeron exitosamente a importantes avances en los campos del descubrimiento científico e innovación. Algunos ejemplos: en el siglo XVII los microscopios y los telescopios, la máquina de vapor en el siglo XIX, así como laboratorios de investigación, fertilizantes, productos farmacéuticos y el transistor, etc.