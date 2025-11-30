La ciencia en un tuit: Parches cardiacos

Investigadores del MIT han desarrollado un parche cardíaco que podría marcar un hito en la recuperación tras un infarto. El dispositivo, una fina lámina biodegradable, se coloca directamente sobre la zona dañada del corazón y libera de forma programada distintos fármacos, destinados a favorecer la regeneración del tejido y a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos.

Los ensayos en modelos animales ofrecen resultados especialmente alentadores: el daño cardíaco se redujo en un 50 % y la funcionalidad del corazón mejoró de manera significativa. Además, la tasa de supervivencia aumentó un 33 % frente a los animales que no recibieron el tratamiento. Con el paso del tiempo, el parche se degrada de forma natural hasta convertirse en una capa casi imperceptible, sin interferir en la biomecánica del corazón.