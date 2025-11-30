Cómo hemos cambiado

El primer Calendario Pirelli es el de 1964, el fotógrafo fue Robert Freeman y la primera imagen, la del mes de enero, la protagoniza la modelo inglesa Jane Lumb, en bikini en una playa de Mallorca. Los calendarios de chicas eran un regalo muy habitual en la industria del motor por aquella época, con mujeres voluptuosas, en actitudes eróticas, muy explícitas, con fotos tomadas pensado exclusivamente en el disfrute masculino. Solían acabar colgados en vestuarios y dormitorios.

Derek Forsyth era el encargado de publicidad de la compañía de neumáticos Pirelli en el Reino Unido a principios de los 60 y quiso darle una vuelta al asunto. Buscaba un regalo exclusivo para sus mejores clientes. En 1963 contrató al fotógrafo de "Vogue" Terence Donovan e hicieron una prueba. La propuesta no era demasiado original ni muy sutil: se trataba de fotografiar a doce modelos, de doce nacionalidades, junto a doce automóviles -incluido un triciclo-. Una chica, un coche y un mes.

Robert Freeman era otra cosa. Venía de retratar a Nikita Khruschev, John Coltrane o Dizzy Gillespie para la portada de "The Sunday Times" y a "The Beatles" para la cubierta de su segundo álbum. Derek Forsyth lo contrató para hacer el calendario de 1964 y juntos viajaron con las modelos y el resto del equipo a Mallorca. Freeman retrató a las "it girls" de los 60, esbeltas y bronceadas, modernas y desinhibidas. Con ellas y los paisajes mallorquines fotografió el espíritu de la época, ligero, desenfadado.

Desde entonces, año a año, salvó un paréntesis en el que la empresa tuvo que reducir gastos para afrontar la crisis del petróleo, se sucedieron los calendarios Pirelli, unos con mayor fortuna que otros, todos muy apegados a su época y muy codiciados, porque ni se venden ni son fáciles de conseguir.

Las mujeres siguen siendo las protagonistas, pero la mirada que los fotógrafos proyectan sobre ellas ha cambiado en la misma medida que lo han hecho los tiempos. El Calendario Pirelli es un compendio de las obsesiones de cada época. Al principio posaban para él modelos y actrices, bellezas canónicas; poco a poco ha dejado entrar a diversidad de cuerpos y de personalidades. También a hombres. En 1988 Barry Lategan introdujo por primera vez un modelo masculino en las páginas del calendario. Larguísima la lista de fotógrafos que han contribuido a hacer de él un producto cultural de lujo. También fotógrafas: Emma Summerton y Annie Leibovitz. Más interminable la lista de las modelos, profesionales o no.

La última edición, la de 2026, se presentó hace unas semanas. De ella se ha encargado Sølve Sundsbø, un fotógrafo y cineasta noruego. Las imágenes están tomadas en estudios de Londres y Nueva York y en exteriores de la campiña inglesa..Las modelos son mujeres de entre 30 y 70 años, actrices como Tilda Swinton e Isabella Rossellini; la cantante FKA twigs; deportistas como Venus Williams; también supermodelos, como Eva Herzigová o Irina Shayk. El tema, la conexión entre los elementos de la naturaleza y el temperamento femenino. Muy acorde con estos tiempos de preocupaciones climáticas y ambientales. Pasan las hojas del calendario y aunque parezca que no, lentamente, de una manera casi inapreciable en el corto plazao, cambia la forma en que las mujeres se muestran ante el mundo.