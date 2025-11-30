Opinión
Latiguillos de actualidad
Los latiguillos dominantes en la sociedad de una época determinada son más denotativos de su estado de ánimo que las encuestas. En el fondo vienen a ser sus ruidos, igual que el de la mar da cuenta del estado de su genio. Una especie de bufidos sin acometida. Ronquidos diurnos. Quizás el más extendido actualmente sea "es lo que hay", una sutura de realismo para que algo que pasa se quede en eso, dejándolo sin oxígeno hasta que se apaga. Otro frecuente, éste para asumir desmanes y tragedias sin rebelarnos frente a ellas, o incluso consentirlas (de hecho lo usó Trump ante el Príncipe Salman, sobre el asesinato de Khashoggi), sería "cosas que pasan". Uno más, con el que echamos a un lado o mandamos al archivo temas escabrosos en los que mejor no implicarse, es "dejémoslo estar". Una aguda, una grave y una esdrújula para formar un triángulo de fatalismo, conformismo y resignación.
