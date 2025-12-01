La difícil caza de la perdiz roja

Muchos se preguntan por qué no presenta Feijóo una moción de censura, pues, aunque por ahora no tenga posibilidad de ganarla, daría la oportunidad al PP de exponer ante el Congreso y el país su descalificación de Sánchez y a Feijóo su propio programa. La razón de que no la presente reside en esto último. Una moción de censura es a la vez de confianza a efectos de investir como presidente a quien la gana, lo que requiere exposición y votación de un programa de gobierno. Feijóo debería mostrar las cartas que celosamente guarda, incluidas, en el debate, las cesiones a Vox, cuyos votos precisa. ¿Cabría una investidura solo para disolver las Cortes y llamar a elecciones? Sería muy forzado, probablemente incluso un fraude de ley, al infringir el sentido a la vez "destructivo" (de un gobierno) y "constructivo" (de otro) que la Constitución prevé, en unidad de acto, para la censura.