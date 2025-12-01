Nueva entrega de Parando en Villalpando: Black Friday

–¡Meca! ¿Qué traes ahí, Belarmo?

–¡Wuooo, chaval!

–¿Vienes de facer la compra o de saquear un almacén de Amazon?

–¡Esto del Black Friday ye la puta su madre!

–¿Entós?

–Mira, merqué una tele de 85 pulgaes.

–¿Ónde la vas a meter?

–Nun sé. ¿Por?

–El to salón ye más pequenu qu’una cabina telefónica.

–Yá, igual la cuelgo nel techu. Asina la veo tumbau

–¡Home va! Tumbate ye la to especialidá.

–Lo malo ye si me cai enriba.

–Na. Vas corriendo al hospital: "Doctor, atacóme’l consumismu".

–Dejate de pijadas, anda. Yo aprovecho les ofertes.

–Les ofertes aprovechense de ti, que non ye lo mesmo.

–Sí, ho. Mira, oveya: ¡una sartén inteligente!

–¿Qué fai? ¿Desmonta’l capitalismu?

–Avísate por bluetooth cuando’l güevu ta "emocionalmente preparáu" pa…

–Tu yes gilipollas, Belarmino. En serio te lo digo.

–¡Buo! ¡Qué envidia me tienes!

–Sí, ho. Envidio la to capacidá pa confundir "oferta" con "necesidá" y "carrín llenu" con "personalidá".

–¡Taba todo rebajao, quedé acojonau!

–¿En serio?

–Mira, esti aspirador. Antes valía cien euros, agora noventa y ocho.

–¡Un dos por ciento! Eso nun ye una oferta, eso ye una broma.

–Anda, calla, que si te muerdes la lengua te envenenas.

–¿Pero tu sabes quién paga tou esto?

–Yo, nun te fastidia.

–El pequeño comercio, Belarmo. Esi del barriu que te fiaba los chicles cuando nun llevabes sueltu.

–¡Ay amigo! Pos que faigan megaoferta.

–Si la fizieran, cerraríen mañana. Pero tu sigui apoyando a les grandes marques que facturen más pero ganen lo mesmo… ¡Gasta perres, gasta!

–Gastar gasté, sí. ¡Pero aforré más!

–¡Home, vaa! Gastasti 800€ pa aforrar 30€.

–Ye lo que hai, Luisín. ¡Tenía qu’aprovechar!

–Aprovechar, sí: a vaciar la tarjeta pa enllenar el trasteru.

–Ye que si nun aprovecho, pierdo’l Black Friday. Y depués vien el "Cyber Monday", y depués "les hiper rebajes", y el "Super Tuesday" y…

–Relájate, ho. Que tas más estresáu que’l fontaneru del Titanic.

–Yo disfruto, Luisín, ¿qué quies que te diga?

–Y Amazon más.

–¿Que qué, ho?

–El gran comercio mírate como’l camareru que sabe que vas pidir postre anque yá nun puedas respirar.

–¡Ai Luis, qué coñazo yes! ¡Déjame en paz!

–Ye que vas como pollu sin cabeza.

–¡Wuoooo, chaval! ¡Qué americanu me siento, el Black Friday ye brutal! n

