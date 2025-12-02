Opinión
Expresiva instalación artística
Aunque con frecuencia, se dice, la realidad supere al arte, el arte consigue aislar una parte de aquella para mostrarla en su esencia expresiva y simbólica. Sin embargo, alguna vez la realidad supera al arte incluso en expresividad y simbolismo. Me refiero al boicot hace días por dos mujeres de Femen –semidesnudas, vociferantes, valientes– de un homenaje nacional-católico a Franco. Sería el primer tiempo de una instalación móvil. En el siguiente, un tosco varón de mediana edad, que desplegaba una bandera preconstitucional, alarga el brazo y palpa el pecho de una de ellas, dando cuenta de modo terrible del fondo de armario de cierta España, completando así una secuencia memorable. Aún cabría rematar la instalación con una información añadida (en letra o en voz): el hombre era un vendedor habitual de recuerdos de Franco y la Falange. ¿Nadie se atreverá con la anatomía de este instante? n
