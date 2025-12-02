Un imperiu, una llingua, una fabada

Dedicao a los de los diccionarios

Na época de más espoxigue de la emigración asturiana, principalmente a América, ente la segunda metada del XIX y la primera del XX, había cientos de miles de fíos d’Asturies nesi continente, llevaos, primero, pola fame y les ganes de medrar, pol mieu a siguir na patria, principalmente, dempués de la Guerra Civil. De mou que bien podíemos dicir qu’hubo un imperiu asturianu, una "colonización" d’aquelles tierres, polos fíos d’esta, con una presencia económica y social bultable.

Agora bien, na mayoría los casos esos asturianos de tres los mares caltienen unos fuertes llazos d’arreyamientu ente sí, cola creación de Centros Asturianos, de publicaciones periódiques onde tán presentes los actos o los intereses de la "colonia" asturiana, o d’instituciones d’ayuda en casu d’enfermedá o necesidá. Y esos fuertes llazos d’arreyamientu caltiénense tamién, de forma colectiva o individual, cola patria.

Esi empodrellamientu cola tierra d’orixe manifiéstase na señardá, esi sentimientu de sentise "solu" porque-y falta a ún daqué que ye parte d’ún –la familia, la tierra, el paisaxe–, que vien ser aquella señardá de lo divino que San Agustín espresaba nel so "fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te". Al mesmu tiempu, esa inquietud, esi desacomodu internu, acompáñase y adóndase con manifestaciones esternes del propiu ser, de la identidá, que ye, a un tiempu, individual y colectiva.

Un actu colectivu d’afirmación de la identidá son los banquetes que, con cualquier mínimu motivu, se faen y nos que la fabada suel ser platu central (puede vese, al respective, https://www.lne.es/asturias-exterior/2025/09/08/plato-unio-asturianos-emigracion-sabor-121286614.html, de David Guardado). N’otres ocasiones, ye esi platu’l que provoca la so esaltación poématica, como’l "Asturianadas. Oda. Fabes, tocín y morciella", qu’asoleya’l 23/09/2025 el diariu mexicanu "El Correo Español". Pero resulta estraordinariamente significativa la conxunción de dos señes d’identidá, la llingua asturiana y la fabada.

Digamos enantes qu’hai n’América una notable producción de lliteratura asturiana, unes vegaes en forma esenta, otres, la mayoría, asoleyada en periódicos y revistes. Pues bien, van dexame traer equí unos versos d’esa xuntura, qu’acabamos, por cierto, de publicar Lluis Ánxel Núñez y el qu’esto escribe en "Escritos Asturianos en Méxicu (I y II)".

El 27 d’agostu de 1911 celébrase nel Centro Asturiano de México una fiesta onde s’atropa la colonia asturiana, como recueye, al día siguiente, el periódicu "El Correo Español". La fiesta fáese n’honor de don Feliciano Cobián y don Antonio Toriello. El menú anúnciase entamáu pol "Club de la Fabada", y dempués d’espuestu’l menú recuéyese’l poema, tituláu "La fabada", qu’escribe y llee Martínez de la Vega, d’aquella direutor de la Revista del Centro Asturiano. Estos son los sos primeros versos:

LA FABADA

"Pos señor, el Hombrín de los Destinos / dióme a escoyer entr’estos dos caminos: / falabos hoy con el falar melgueru, / dulciquín como’l cantu del xilgueru; / con el falar divinu en que les vieyes / de nuestra tierra cuenten les conseyes / d’encantos, güesties, xanes y difuntos / o mirabos comer a todos xuntos / y non probar bocáu. –Bien se me alcanza / que non só la persona competente; / pero, ¡demoy!, alcuéntrome valiente / viendo fabes y tucu en llontananza. / Y, pos si non bos falo non lo aprebo, / dixendo iré lo que decibos debo / ¡Fabes, fabes! Agora qu’esti mundu / tá regüeltu lo mesmo qu’un regatu / ‘n el inviernu atuxíu, ye un profundo / anhelu de tou hombre mentecatu / facer un club, ruidosu / como el rujíu d’un osu: / unos cuantos hombrinos, / de güena voluntá pero probinos, / soñando con Asturias, la só amada, / con xera’l vese loñe d’aquel suelo / que non tien parigual baxo del cielu, / ovieren esti Club de la Fabada...".

Cuando en 1894 la corbeta Nautilus, al mandu del asturianu de Serantes (Castropol enantes, agora Tapia) Fernando Villaamil, ta a puntu d’acabar el so periplu a la rodiada del mundu pa formar a los guardiamarines y atraca en Puerto Rico, la colonia asturiana recíbelu con un banquete y un poema n’asturianu. "El señor Infiesta leyó una poesía en bable asturiano, interrumpida varias veces por grandes aplausos", recueye al día siguiente de la xinta’l diariu "La Correspondencia" de San Juan de Puerto Rico, el 09/04/1894. Esti ye’l so entamu:

"Villaamil, aquí non vienes / a yantar fabes agora".

Y, efeutivamente, si miramos el menú qu’asoleya’l periódicu, nun hai fabada nél, pero sí ta presente, precisamente pola so ausencia, nesi "aquí non vienes / a yantar fabes agora", y eso, esa seña d’identidá, xunto cola llingua, ye lo que-y fae presente, y como presente, a Villaamil el redactor, llector y agasayador, Alejandro Infiesta.

P. S. Naturalmente, el mio agradecimientu a Hernando de Acuña.