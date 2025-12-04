La Navidad perpetua

No sé quién decidió que la Navidad era una etapa a la que se le quedaba corto un breve paréntesis al final de un año y al principio de otro. Que necesitaba ensanchar sus dominios para adelantar los efectos espumosos de unas tradiciones que poco a poco han sido sustituidas por eslóganes publicitarios. Recordemos con nostalgia los tiempos en los que debíamos adentrarnos en lo más profundo de diciembre para empezar a escuchar villancicos que den la turra y el turrón, plantar árboles falsos con regalos vacíos, llenas las casas de renos, papa noeles, belenes de proporciones imposibles y toda la parafernalia que acompaña a las decoraciones de bazar. Hubo un tiempo en el que los anuncios de perfumes no llegaban con semanas de antelación para llenar las pantallas de mujeres misteriosas, machos-men y frases en inglés o francés para dar sensación de glamour grimoso. La Navidad nace ahora prematura y hay mucho más tiempo para sentirse víctima de un empacho sin fin. Lo único que falta es anticipar también las felicitaciones automáticas, empezar ya en octubre a desear felices fiestas o felices pascuas. O, mejor aún, llevarlo al verano: te cruzas en la playa con alguien conocido y os intercambiais unos deseos de dicha antes de ponerse bajo la ducha para quitarse las arenas. Quizás haya estudios que expliquen cuándo los seres humanos aceptaron sin rechistar las imposiciones comerciales para que todo el año se acumulen blackfridays, requeterebajas y dulces navidades en las que la tarjeta de crédito, si hay fondos, hace las veces de duende o rey mago con bolsillos gordos. La impaciencia es tal que las luces navideñas se encienden aceleradamente y los panetones y los polvorones se dan prisa por aterrizar en los supermercados a modo de aperitivo con el que ir preparando el paladar para los atracones. Los daños colaterales son un estropicio visual: las calabazas y esqueletos conviven con renos y soldaditos. A los niños se les pide cuanto antes mejor que escriban whatsapps a reyes o noeles, que llegan al final de la temporada con cara de Grinch malhumorado.