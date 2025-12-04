Opinión
De perros y hombres
1) Un hombre y una mujer jóvenes hablan de lo que sea en un parque canino. Mientras lo hacen, sus respectivos canes, de tamaño medio, permanecen sentados y atentos, sin dejar de mirarlos, como si siguieran la conversación. 2) En una acera dos personas de edad que llevan atado un perro pequeño, también de edad, se cruzan con alguien con su perrito saltarín. El primer perro gruñe; su dueña le dice con voz queda y cansina: "Protestón..."; yo digo: "Pobrín"; ella se vuelve, sonríe y mueve la cabeza. 3) Al pasar por delante de la clínica canina veo a un hombre de mediana edad en cuclillas que pica por fuera el cristal de la parte inferior de uno de los huecos para llamar la atención del pequeño teckel que está dentro a la espera de examen o tratamiento. El perrito, al verlo, mueve el rabo, alegre y despreocupado. Bastantes pasos después vuelvo la cabeza y el hombre sigue allí agachado.
