Opinión
Carlos Iglesias Pedemonte
Entre el prau y el pasillo: dos modelos que conviven sin parecerse en nada
Un oficio para ejercer en el campo y ejercer en la ciudad
La profesión veterinaria vive desde hace décadas, en una especie de doble escenario.
Por un lado, el veterinario de campo, acostumbrado al olor a silo, a las madrugadas con orbayu y a pacientes que pesan media tonelada. Por otro, el veterinario de la clínica, situado en el hábitat urbano, rodeado de transportines, consultas luminosas y clientes que llegan con el móvil lleno de información, fotos y teorías. Dos mundos distintos, dos ritmos, dos lógicas. Y, sin embargo, un mismo oficio.
La reciente serie «Animal», protagonizada por Luis Zahera, ha puesto el foco en esa versión urbana del veterinario: el que atraviesa el pasillo como si siempre fuese tarde, el que atiende consultas que mezclan medicina con alta exigencia emocional, y el que lidia con propietarios o «tutores» nerviosos que preguntan si «esto es grave de verdad o grave de susto».
Mientras tanto, lejos del asfalto, el veterinario rural continúa funcionando con un código completamente distinto. Allí, la historia clínica del animal se resume a veces en una frase gloriosa: «No está fina». Y ese «no está fina» puede significar desde una indigestión hasta el apocalipsis. El veterinario de campo, con una mezcla de oficio, intuición y paciencia secular, se enfrenta a puertas de cuadra que no cierran, a vacas que deciden tumbarse en el peor momento posible y a ganaderos que hablan poco pero lo entienden todo.
En la ciudad, en cambio, la preocupación llega minuciosamente detallada: tablas de comportamiento, registros de sueño, vídeos del perro estornudando, consultas cruzadas con lo visto en internet o el famoso veterinario Chat GPT.
En el campo, el problema no se documenta; se señala con la barbilla.
En la ciudad, el propietario explica la cronología con precisión quirúrgica.
En el campo, el ganadero dice simplemente: «Ayer estaba bien, hoy no. A ver qué ves».
Dos estilos. Ningún reproche. Cada uno a lo suyo. Y lo curioso es que, juntando ambas miradas, se obtiene un retrato perfecto de lo que es la profesión en España hoy: una convivencia de mundos que no se parecen, pero que se necesitan. Porque, al final, en ambos escenarios fluye la misma certeza: que el trabajo del veterinario es cuidar vidas que no hablan, interpretar lo que no se dice y resolver lo que parece imposible, aunque el barro llegue a las rodillas o el teléfono no deje de sonar.
Los veterinarios de campo mantienen viva una tradición que huele a tierra, esfuerzo y sabiduría pragmática. Los veterinarios de clínica sostienen la precisión técnica, la comunicación con el propietario y el avance constante de la medicina de animales de compañía.
Pero ambos siguen movidos por el mismo motor heredado de generaciones: la voluntad de hacer que los animales, sean vacas o yorkshires, vuelvan a casa mejor de lo que llegaron. Y la profesión, en su conjunto, lo sigue viviendo cada día con una mezcla preciosa de cansancio, vocación y humanidad.
