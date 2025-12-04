Opinión
Productivo para Putin
Se vuelve a hablar de tambores de guerra. Cuando el Kremlin asegura que la larga reunión mantenida entre Putin y el enviado de Trump sobre Ucrania ha resultado productiva, es para echarse a temblar. Este es uno de esos casos en que no conviene dejarse llevar por la aparente banalidad diplomática del término. En la jerga del poder autoritario, "productivo" significa "hemos avanzado en nuestros objetivos". Si se trata del presidente veleta de Estados Unidos, el objetivo suele ser la mejor oportunidad para los negocios. Y en cuanto a Putin, la meta no es la paz, sino la consolidación de su victoria estratégica.
Que Moscú y Trump vuelvan a hablar de Ucrania sin estar presente Europa en la conversación no es solo una descortesía diplomática. Que a Ucrania la dejen sistemáticamente a un lado hace pensar a más de uno que cualquier día la van a acusar a ella de haber sido la que invadió Rusia, y no al contrario. Es inequívoca la señal de que las grandes decisiones vuelven a moverse en despachos donde la seguridad del continente europeo es moneda de cambio. Washington negocia, Moscú impone con el fin de salirse con la suya, y Europa aguarda para reaccionar a destiempo atrapada en su propio laberinto de discursos solemnes, compromisos retóricos, rearmes lentos y una dependencia energética apenas disimulada. La defensa común aparenta ser un proyecto unitario, pero cada país calcula su coste político. Putin, un matón crecido gracias a la complacencia de Trump, avisa de que no quedará nadie para negociar la paz. El líder ruso hace tiempo que es la mayor amenaza de este continente, mientras que no todos parecen darse cuenta del verdadero peligro, salvo en los países fronterizos, que ven de cerca las orejas al lobo igual que ya las han visto otras veces a lo largo de la historia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más