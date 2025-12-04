Vivienda y ciudad

La vivienda es la "estructura sustantiva" de la ciudad;, económica, social y morfológicamente. Hoy, al contar con una demanda de viviendas inevitablemente segmentada por localización, se necesita una nueva escala y tamaño de ciudad: la Ciudad Región latente, conforme a un modelo territorial autonómico. Será la Región Metropolitana Asturiana –concebida como un sistema integral de sistemas en red de núcleos (ciudades, villas y aldeas) y sus territorios adheridos (rurales, periurbanos y rururbanos)– donde la vivienda "habita", "cohesiona" y "equilibra" las sociedades y los espacios ambientales.

1. Enunciado. Conjugar las múltiples acepciones de la vivienda: a) un problema de interés público y social, de desigualdad y exclusión social. b) Forma parte de una actividad productiva, necesaria para fijar población, producir economías de escala y aglomeración y cubrir las demandas de hogares para generar riqueza. c) Inversión, ahorro y activo financiero. d) Es un material básico para construir la ciudad, porque conlleva las dotaciones urbanísticas y sienta las bases del consumo.

2. Ámbito. Las viviendas repartidas por esta región con un millón de habitantes en 10.500 kilómetros cuadrados, con 7.000 entidades de población (5.200 aldeas y/o Núcleos Rurales, villas y ciudades), 857 parroquias y 78 concejos. Asturias cuenta con 446.569 viviendas principales, 100.646 viviendas vacías (del total de 674.342 viviendas) y 10.000 viviendas públicas de alquiler (2,24% de las principales).

3. Objeto. Parque de viviendas sociales. En los últimos cinco años (2020-2024), se han visado 20.542 viviendas. Según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, "por el derecho a la vivienda", se considera un mínimo del 20% de edificabilidad en los planes para los Suelos Urbanos. Proyectando las viviendas sociales en el tiempo, harían falta 12.325 en doce años (tres legislaturas)

4. Objetivos. Construir viviendas arrastra objetivos concatenados. a) Combate la despoblación y produce efectos tractores económicos, sociales y culturales en sus territorios, porque la nueva ciudad regional evita las periferias. b) Permite contrarrestar las rentas de posición mediante la proliferación de centros -producción, consumo e intercambio- que permite mitigar la segregación espacial y social. c) Por su efecto expansivo, los lugares a ocupar serán las capitales de las parroquias, los concejos y los "Centros territoriales institucionales" o distritos del Área metropolitana Central de Asturias (AMCA): Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Cangas de Onís, Cangas del Narcea y Navia] . d) Se debe contar con las nuevas tipologías edificatorias (densidad y altura) más allá de la reutilización de las existentes, y e) contar con que la accesibilidad (movilidad y transporte público) funciona como las sinapsis neuronales a nivel parroquial, municipal y regional que permiten concebir la AsturMetrópoli

5. Contenidos. Viviendas sociales (VPO y VPP), privadas y públicas, con algún nivel de protección en venta y/o alquiler, a razón del siguiente reparto: el treinta por ciento en las 857 capitales de parroquias, el cincuenta en las capitales de concejos y el veinte restante en los "centros territoriales institucionales". Cada unidad de vivienda arrastraría una inversión 150.000 euros, lo que supondría un total de 1.848.750.000 euros en doce años y 1.027 viviendas al año con una inversión anual de 181.050.000 euros.

En fin, la administración debe pasar del control -regulación- a la creación -construcción, con participación privada y pública. Y hay que evitar las trabas y vetos municipales, porque la relación viviendas sociales-ciudad es del Gobierno Regional. Y los sistemas (todo está relacionado) deben estar alineados: ciudadanos- actividades- viviendas- arquitectura- urbanismo- territorio- accesibilidad- cultura- identidad-ciudad. Y, si no se actúa, se justifica la polarización política por la falta de legitimación democrática de ejercicio, que puede conllevar la ruptura social.