Ni mandos ni tropa
La batalla política nacional
Admiro cómo pelean por sus ideales casi todos los políticos a los que no voto, que además pertenecen a partidos minoritarios (Rufián, Miriam Nogueras, Aitor Esteban, Echenique...); son más eficaces que aquellos en los que deposito mis esperanzas, que son los buenos de la película, quienes defienden la Verdad y mis intereses. Pareciera que el diablo fuera más prolijo que Dios, perdonad la blasfemia. Esto en hablando de los mandos.
En cuanto a la clase de tropa, la historia de la guerra y de la conquista del bienestar demuestra cómo el número de soldados no siempre es directamente proporcional a la fuerza de un ejército, cómo pequeños destacamentos vencen a veces a otros más grandes. Sabemos por la Física (a mí me la enseñó don Primitivo en el Loyola y Segura Clavell en La Laguna) que la fuerza es el producto de la masa multiplicado por la velocidad, pero al trasladar esta fórmula al arte militar, esa masa, es decir, la fuerza de la milicia, no se multiplica por la velocidad sino por una incógnita que mi capitán en la IMEC denominaba "espíritu de tropa", deseo de batirse y someterse a los peligros, ya a las órdenes de genios, ya de ineptos, de bienintencionados o de farsantes. En esta fórmula castrense, si el espíritu que anima a la masa es de exaltación, vale más que uno, si es de decaimiento, vale menos que uno.
Estos dos párrafos, estas dos teorías, ahondan en mi desánimo: entre los adalides que pudieran defender modelos y aupar proyectos afines a mis principios y aspiraciones, no hay donde colgar un candil; en cuanto a la tropa, al espíritu de tropa, en concreto a mis ánimos para saltar alambradas a toque de corneta, tampoco me veo, ni veo a la burguesía ilustrada. En consecuencia, a poco que las cosas caigan por su propio peso o por la fuerza de la gravedad, se desintegra España y me empadrono en Peña Deva con las gaviotas, o lo doy todo a los pobres del mundo, o acabo en una mazmorra atrapado por los caballeros de la Orden de Santiago.
En fin, tampoco es para tanto, más pesimista es el silencio.
