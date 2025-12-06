Opinión
Manifiesto frente a Europa
En una proclama de contenido muy explícito, Donald Trump y el trumpismo vaticinan la desaparición de la "civilización europea". En realidad, no se trata de un vaticinio, sino de una condena, emitida por el grupo en el poder de un país que se cree lo bastante fuerte para imponerla. ¿Lo es realmente? Dependerá simplemente de la voluntad de resistencia de Europa frente a la amenaza. De modo que en estos momentos es Europa, su modo de vida, su cultura social, su sistema de valores, sus libertades, la forma de Estado que aunando progreso, justicia y reparto los encarna, la que cada día que pasa tiene más cerca el dilema de proclamar su independencia o entregarse a la condición de colonia imperial, dividida tribalmente en pequeños reinos o repúblicas para facilitar la sumisión, con sátrapas colaboracionistas llegados al poder vestidos de patriotas para medrar y pillar franquicia.
