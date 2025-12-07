La ciencia en un tuit: Vacunas génicas

Las vacunas génicas basadas en ARN mensajero han revolucionado la respuesta frente al coronavirus y abierto una nueva era en la biotecnología. Sin embargo, el ARNm es una molécula extremadamente frágil y se degrada con rapidez en el organismo, por lo que resulta imprescindible protegerlo mediante nanocápsulas lipídicas, diminutos contenedores que garantizan su estabilidad y permiten que llegue intacto al interior de las células.

Avances recientes han perfeccionado estas nanocápsulas, logrando una dosificación y liberación del ARNm mucho más eficientes. Gracias a esta mejora, es posible reducir hasta la centésima parte la cantidad de ARNm por dosis sin perder eficacia terapéutica, lo que a su vez disminuye de forma notable el coste de la vacuna.