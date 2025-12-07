El Día de la Constitución va camino de convertirse en una ceremonia con dos liturgias paralelas: en lo oficial, ante la bandera, el himno y los discursos solemnes, se evoca el espíritu del 78 como quien apela a un espectro lejano y mitológico; en lo real, en cambio, se profundiza el abismo político. El PSOE y el Partido Popular, actores protagonistas de la Transición, comparten escenario, pero se alejan de la idea de un proyecto común de país.

La Constitución, entre dos trincheras

Aspirar en estos tiempos a grandes consensos es como desear que pase un monzón sobre el Sáhara. Apenas quedan espacios de simple diálogo entre los principales partidos y todo asunto termina convertido en discrepancia abierta. Ni siquiera ayer, momento para reivindicar la casa común que es la Carta Magna, hubo tregua, con acusaciones mutuas de incumplimiento o, directamente, de reventarla.

Más allá de las razones esgrimidas por cada cual, la imagen distante, como para aquel que contempla un paisaje, es que la Constitución se agita no para reconocerse en ella, sino para expulsar al otro del perímetro de la legitimidad. Vox y los partidos nacionalistas ya se han orillado de ese espacio de encuentro. ¿Qué queda ahora?

Los grandes partidos saben de su capacidad para arrastrar y moldear el pensamiento de la sociedad, pero el afán por expulsarse mutuamente de ese relato del consenso primigenio también tiene consecuencias. A fuerza de repetir que el contrario únicamente persigue intereses particulares o que se rige por una agenda oculta, también consiguen expulsar de ese marco a los ciudadanos. La mancha de la corrupción, que debería ser motivo de reflexión y oprobio, termina agitada con el "y tú más", la apelación al "lawfare", la hipérbole y las afirmaciones que no hacen sino elevar la exasperación, estableciendo una lenta pero inexorable distancia entre lo que se piensa en la calle y lo que los actores políticos sobre el escenario defienden pensando en su parroquia.

Pero construir un país común no se hace con capillas aisladas, sino con pacto. Lo contrario conduce a ese magma que borbotea ya desde hace tiempo y que Donald Trump pretende establecer augurando ese futuro nacionalista, competitivo, tecnológico, industrial y vigilado sobre el que ya ha advertido a Europa.

La Transición ha sido el hecho histórico del que los españoles se han sentido más orgullosos, pero también esa "centralidad" que representó el consenso está en riesgo, porque también a él se realizan desde los extremos enmiendas a la totalidad.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, citó en su intervención conmemorativa de la Carta Magna el axioma de Ferdinand Lasalle sobre cuándo una constitución escrita es buena y duradera: "Cuando corresponda a la Constitución real, a la que tiene sus raíces en los factores de poder que rigen en el país". Cofiño ha recordado que en España, el paso de la dictadura a la democracia fue por una metamorfosis jurídica con solución de continuidad, presidida por la inclusión y que institucionalizó un juego político y plural en el que cabía un marco de respeto y acuerdo más allá de la discrepancia.

La escena asturiana no se aparta de ese guion nacional de ruptura del diálogo; únicamente lo reproduce a escala menor. Sirva como ejemplo el debate presupuestario en el que gobierno y oposición permanecerán todo este mes en un juego de cartas marcadas cuyo desenlace está escrito.

El Principado ha incumplido de nuevo la ley en el plazo de presentación de las cuentas ante la Junta General. Es un dato que se ha normalizado, como si fuese tradición. Pero es casi seguro que en esta situación, aunque las cuentas hubiesen entrado en septiembre el resultado sería el mismo.

Casi sorprende que en Asturias sobrevivan todavía dos espacios de posición común: la alianza por las infraestructuras y el pacto sobre financiación autonómica. El primero ya ha sufrido importantes sacudidas y el segundo medirá su sinceridad en el momento en el que el Minsiterio de Hacienda decida (si lo hace) presentar su propuesta de reforma. Cuando eso ocurra, el instinto partidista se activará.

Lo esencial es que debería haber menos invocaciones rituales al espíritu del 78 y más práctica real de sus preceptos básicos, preservando asuntos donde la identidad partidista debería ir un paso por detrás del interés compartido, y asumiendo que la política no es el arte de derribar al contrario ni de encastillarse.

El verdadero problema para mantener viva la Constitución y actualizarla para las generaciones futuras no es si abrimos o no el texto del 78, sino si somos capaces de preservar las condiciones mínimas para que una reforma que no se ciña a cuestiones menores tenga sentido y alguna posibilidad de éxito.