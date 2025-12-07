Sobre la identidad

Algunas mutaciones fueron beneficiosas para las personas que las albergaban en el ambiente en que ocurrieron. Por ejemplo, la mutación que hace que los glóbulos rojos adopten una forma de medialuna, se llama anemia falciforme, les confiere más resistencia al parásito de la malaria. Sobreviven más. Pero cuando no hay malaria los que tienen esta variante genética sobreviven menos. Es lo que está ocurriendo en muchos sitios de África y también a los descendientes africanos que viven en países sin malaria.

Precisamente muchos de estos descendientes de africanos que fueron arrancados de su país para convertirse en esclavos, sienten que su identidad no está donde ahora viven, sino en África . Algunos intelectuales de prestigio regresan para que sus raíces se nutran de la verdadera naturaleza. También he visto cómo niños con un fenotipo notablemente diferente del de sus compañeros de clase, porque fueron adoptados por la familia donde se conformó su mente, su forma de estar en el mundo, cuando por fin se dan cuenta de su diferencia, quieren descubrir sus raíces, sus orígenes, su verdadera realidad. Como si los caracteres raciales de los ojos rasgados o los labios gruesos o la piel oscura determinarán la forma de ser. Y en parte lo hacen, pero no por la genética. Porque precisamente por esas señales les tratan como diferentes y al final, mirándose al espejo, se sienten diferentes.

Por una cuestión de clase y crianza, los negros en América tienen un acento y una gramática distinta. Pero cuando se crían en un ambiente "wasp", ni su lengua, ni su acento son diferentes de los del medio. Recuerdo mi primera estancia en un hospital americano. Había tenido un intercambio por correo con el jefe de servicio de medicina interna, el área donde iba a pasar unos meses. Llegado a Nueva York hablé por teléfono varias veces antes de tener la primera entrevista. Mi sorpresa fue que era negro, muy negro. Nada en su lengua lo delataba. Así descubrí mi sesgo racial. Desde entonces sé que todos los somos y que solo si lo reconocemos podemos evitar los prejuicios.

Descartes, simplificando, decía que los animales son máquinas . Todo en su comportamiento estaba ya prescrito. Nos diferencia de ellos nuestra libertad, el libre albedrío. Hay una discusión filosófica sobre este tema: gozamos o no de libre albedrío. Creo que todos sentimos que podemos elegir. Los que consideran que es un espejismo argumentan que nuestra mente inconsciente es la realiza las elecciones y con la consciente las justificamos a posteriori. Una mente inconsciente configurada en el medio sobre un sustrato genético. En esa búsqueda de la verdadera identidad, de la raíces, me pregunto si lo que tratan de encontrar es esa parte inconsciente de nosotros mismos.

Los psicólogos han llegado a acuerdo, supongo que provisional, sobre cinco rasgos que definen la personalidad. A pesar de que los estudios fueron realizados en el mundo occidental, parece ser que esos cinco rasgos son aplicables a cualquier cultura. Pues, con reservas, se ve que independientemente de la particularidad de cada uno, hay una cierta tendencia cultural, de manera que existe más extraversión en las culturas individualistas que en la colectivistas. Sí los novelistas africanos que recogen la vida tradicional reflejan bien la realidad de una cultura regida por normas, muy rígidas y exigentes, parece que allí la amabilidad es más notable lo mismo que la responsabilidad, pues lo que cada uno hace afecta a la colectividad y toda ella se hace responsable de los actos de cada miembro. Precisamente esas normas coartan la creatividad y la apertura a nuevas experiencias que es mucho más manifiesta en la sociedades donde se facilita la educación y la movilidad, como Estados Unidos. Finalmente, el neuroticismo, el más difícil. Dice Rosa Montero en una entrevista que tiene la virtud de la alegría, que es una cosa animal que no tiene nada que ver con la felicidad. El neuroticismo, simplificando, es la tendencia a ser infeliz. Con las reservas del método, pues los cuestionarios están diseñados para el mundo occidental, parece que en estas sociedades el neuroticismo es más pronunciado que en las colectivistas donde uno no está obligado a vivir su propia vida, la responsabilidad de cómo vivir está dada, se diluye.

Leo otra vez, escrito en piedra, unos versos de Camín: "Si soy el roble con el viento en guerra/ ¿cómo viví con la raíz ausente?, / ¿cómo se puede florecer sin tierra?". El había sido trasplantado cuando ya su personalidad estaba cristalizada, le costaba adaptarse a ese nuevo medio . No eran los genes asturianos en choque con los de los cubanos. Cuando se busca y cultiva la identidad de una región de un país , el riesgo de que se produzca un conflicto con otros es grande. Por eso me gusta pensar que tenemos una identidad fluida, adaptable, parafraseando a Whitman, que en nosotros habitan multitudes. "Estoy enraizada, pero fluyo", dice Virginia Wolf en "Las olas".

En resumen, hay una dialéctica entre quién soy yo como ser único independiente, irrepetible y mortal, y quién soy como miembro indisolublemente entretejido con los demás. Como una célula en un órgano que es a sociedad.