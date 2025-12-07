Maestros en Oviedo

Cada vez que se habla del papel del maestro, entre nosotros, surge la imagen de Sócrates (siglo V a. C) con su teoría de la "mayéutica", defendiendo que el buen maestro es un "partero de almas", igual que su madre Fenaretes era partera de cuerpos, ya que era comadrona. Es decir, el buen maestro, no trata de imponer sus ideas al discípulo, sino que las propone para que el alumno construya con ellas su propia visión del mundo. Por eso, en la "masterclass" que el gran pianista Joaquín Achúcarro ofreció en Oviedo en septiembre pasado, con alumnos del Conservatorio, asombró cómo el maestro ofrecía ideas alternativas a los alumnos para que ellos pudieran construir sus propias versiones de las obras. Tanto la participación del maestro bilbaíno en el festival Horacio Icasto, en Navia, como en el festival de Oviedo, cuentan con la colaboración de la Fundación Reny Picot, a la que se debe un doble reconocimiento. Primero, por participar en las actividades culturales de Navia, del occidente de Asturias y de Oviedo. Segundo, porque esa colaboración es, sobre todo, en el ámbito de la música que –como señala Cervantes en el capítulo XXVIII del Quijote–, "la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu".

En 2016 falleció don Gustavo Bueno, dando lugar a una rica proliferación de publicaciones de discípulos del maestro de filosofía astur-riojano. Para muchos resulta asombrosa la cantidad y alta calidad de estas obras, suscitándose una curiosa discusión: cuáles son las ramas legítimas de ese frondoso árbol filosófico. Pero debemos volver a la mayéutica socrática: el gran maestro se caracteriza por dar ideas para que cada discípulo construya, a su manera, su concepción del mundo. Bueno, al que Laso llamaba "Sócrates de nuestro tiempo", no solo se prolonga en la ortodoxia de la fundación que lleva su nombre, sino que destacados discípulos continúan su obra en muchas direcciones. Esto ya sucede desde los años 60, en que Bueno llegó a Oviedo. En seguida, la influencia del maestro llegó a los discípulos de las primeras generaciones: a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, a Juan Cueto, a Vidal Peña, a Juan Ramón Álvarez, a Felicísimo Valbuena, a Alberto Hidalgo, a Carlos Iglesias. Hasta llegar a las últimas generaciones de filósofos españoles. Bueno fue, claramente, el sucesor de Ortega y Gasset en la filosofía española. Pero la continuidad de Ortega, que regresó definitivamente en 1946, tras 10 años de exilio, quedó truncada por la Guerra Civil y el feroz franquismo de los años 40. En cambio, la continuidad de don Gustavo Bueno goza de los beneficios de la democracia actual que, aunque tenga limitaciones, disfruta de una amplia libertad ideológica.

Yo quiero también recordar a un maestro de filosofía inolvidable, que dejó numerosos discípulos, desde su cátedra del instituto Alfonso II de Oviedo: don Pedro Caravia Hevia (1902–1984). Transmitió el pensamiento de Ortega y Gasset, y explicaba la filosofía al lado de las manifestaciones culturales de cada época. Su categoría humana era tal que cuando un grupo de alumnos sacaba las oposiciones de Instituto les decía: "Me alegro, por lo menos, tanto como ustedes". Hay que tener categoría como maestro para poder decir con verdad esta frase.

Muchos de los mitos son verdad. Yo creo en el mito de los maestros de la República. La tan denostada II República, a la que se señalan tantos defectos, tuvo la virtud de producir los mejores maestros de nuestra historia patria. Nunca hubo unos maestros de escuela similares, y es muy difícil que vuelva a igualarse ese nivel de entusiasmo intelectual. Uno de los mayores daños que el régimen del general Franco ocasionó a España fue el abatir a muchos de aquellos profesores. Algunos sobrevivieron. Uno de ellos fue don Julio Antolín Paisán. No era profesor de doctorado, sino maestro nacional, pequeño de estatura física, pero era un gigante del espíritu. Falleció en 2012 a los 97 años. Nadie más querido y respetado para sus alumnos. Eran niños. Nunca tuvo que mandarlos callarse en clase. En su muerte Fernando Ariznavarreta escribió: "Hemos quedado marcados de por vida por sus enseñanzas. Para nosotros era y será siempre El Maestro". "Afable, cariñoso y exigente con sus alumnos". Uno de estos, Javier Almuzara, contó con el diagnóstico de don Julio Antolín de que sería escritor. Efectivamente, es hoy uno de los poetas que justifican que Asturias sea capital de la poesía, ya que no cuenta solamente –como sostienen algunos críticos– con Ángel González en la República de las Letras, sino que tuvo también, entre otros grupos, a la tertulia Oliver, que hizo historia en nuestra cultura regional.

¿Alguien puede dudar de que el nombre de las escuelas de la Gesta debe ser el Julio Antolín, "una persona recta, una bella persona", como piden clamorosamente los antiguos alumnos?

Nadie, como los alumnos, está cualificado para nombrar un centro de enseñanza.