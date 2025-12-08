Opinión
No nos da la vida
Las Navidades de la "generación sándwich"
-Tengo un dolor de cabeza…
-¿Quiés un calmante? Yo yá llevo trés.
-Lo que quiero, Tere, ye sentame cinco minutos. Cinco, namás.
-Nun me digas na.
-Chica, llevo trés díes sin sentame porque cada vez que me agacho pa atar un zapatu, diz mi pá que yá que toi embaxo, mire si hai fugas nel radiador.
-¡Buo! ¿Yá punxisti l’árbol?
-Sí, home, sí. Allí ta, con un ángel en la cúspide que da más mieu que paz.
-Hai qu’animase, boba, ye Navidá.
-Mira, ente preparar comíes, revisar pastillas, mercar regalos…
-Nun me digas na.
-Toi por quitar la estrella del árbol y poné-yla a ellos na frente.
-Yá, eh. Tengo unes ganes de que pasen estes feches.
-Toi pendiente de toos y nadie ta pendiente de mí. Y enriba quieren que sonría. Qué nun soi Papá Noel, cojona, que nun tengo renos.
-Renos nun tienes, pero tienes adolescentes.
-Efectivamente. ¡Y eso yá ye fauna selvaje!
-Mira, yo ente los purés pa mi pa y les croquetes veganas pa la mi fía mayor, tengo la cocina que paez un llaboratoriu de química. Solo falta qu’esplote.
-Vamos esplotar nosotres primero, que bastante esplotaes tamos yá.
-Yá te digo. ¡Dichosa "generación sándwich"!
-¿Y eso qué ye ?
-Nosotres, tú y yo. Les que tamos en medio.
-¿En medio de qué, ho?
-Ente los nuestros padres y los nuestros fíos.
-Ah. ¡Home, claro, cuidando a tou Dios!
-En medio, sí. Aplastadinas, pringando como la mayonesa.
-En mi casa llámenme "la que ta pa’ tó", pero sándwich queda más fino. Sí, señor.
-Yo a mi vida la llamo "escape room emocional".
-¿Por?
-Tengo que sacar a mi madre a pasiar, llevar al mi fíu al dentista y entregar un informe. Y hai una sola pista: nun llegues.
-Jobar. Solo nos falta cuidar el gatu de la vecina.
-Habla por ti. Yo yá los cuido. La mi vecina ta siempre de viaje, tien trés gatinos y son más repunantes qu’ella.
-Jobar. Pos dicen que cuidar te cambia.
-Eso ye verdá, te fai valorar les pequeñes coses.
-Sí. Como duchate sin que nadie grite: "¡mamaaaaa!".
-O llegar al trabayu sin un tarru de medicines rodando nel bolsu.
-¡Tendríen que danos una paga extra!
-Dígotelo yo: por esistir y por cuidar de too Dios.
-Y un cursu de "Cómo no perder la cabeza mientres intentes que tus fíos obedezcan y tus padres nun pierdan l’equilibriu".
-Ánimu, vida, nun nos queda nada. ¡Y en Asturies somos mayoría!
-Amás de verdá. ¡Qu’esta Navidá nos pille confesaes!
-Y sentaes. ¡Sobremanera sentaes!
-Nun nos da la vida… n
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos