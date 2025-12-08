No nos da la vida

-Tengo un dolor de cabeza…

-¿Quiés un calmante? Yo yá llevo trés.

-Lo que quiero, Tere, ye sentame cinco minutos. Cinco, namás.

-Nun me digas na.

-Chica, llevo trés díes sin sentame porque cada vez que me agacho pa atar un zapatu, diz mi pá que yá que toi embaxo, mire si hai fugas nel radiador.

-¡Buo! ¿Yá punxisti l’árbol?

-Sí, home, sí. Allí ta, con un ángel en la cúspide que da más mieu que paz.

-Hai qu’animase, boba, ye Navidá.

-Mira, ente preparar comíes, revisar pastillas, mercar regalos…

-Nun me digas na.

-Toi por quitar la estrella del árbol y poné-yla a ellos na frente.

-Yá, eh. Tengo unes ganes de que pasen estes feches.

-Toi pendiente de toos y nadie ta pendiente de mí. Y enriba quieren que sonría. Qué nun soi Papá Noel, cojona, que nun tengo renos.

-Renos nun tienes, pero tienes adolescentes.

-Efectivamente. ¡Y eso yá ye fauna selvaje!

-Mira, yo ente los purés pa mi pa y les croquetes veganas pa la mi fía mayor, tengo la cocina que paez un llaboratoriu de química. Solo falta qu’esplote.

-Vamos esplotar nosotres primero, que bastante esplotaes tamos yá.

-Yá te digo. ¡Dichosa "generación sándwich"!

-¿Y eso qué ye ?

-Nosotres, tú y yo. Les que tamos en medio.

-¿En medio de qué, ho?

-Ente los nuestros padres y los nuestros fíos.

-Ah. ¡Home, claro, cuidando a tou Dios!

-En medio, sí. Aplastadinas, pringando como la mayonesa.

-En mi casa llámenme "la que ta pa’ tó", pero sándwich queda más fino. Sí, señor.

-Yo a mi vida la llamo "escape room emocional".

-¿Por?

-Tengo que sacar a mi madre a pasiar, llevar al mi fíu al dentista y entregar un informe. Y hai una sola pista: nun llegues.

-Jobar. Solo nos falta cuidar el gatu de la vecina.

-Habla por ti. Yo yá los cuido. La mi vecina ta siempre de viaje, tien trés gatinos y son más repunantes qu’ella.

-Jobar. Pos dicen que cuidar te cambia.

-Eso ye verdá, te fai valorar les pequeñes coses.

-Sí. Como duchate sin que nadie grite: "¡mamaaaaa!".

-O llegar al trabayu sin un tarru de medicines rodando nel bolsu.

-¡Tendríen que danos una paga extra!

-Dígotelo yo: por esistir y por cuidar de too Dios.

-Y un cursu de "Cómo no perder la cabeza mientres intentes que tus fíos obedezcan y tus padres nun pierdan l’equilibriu".

-Ánimu, vida, nun nos queda nada. ¡Y en Asturies somos mayoría!

-Amás de verdá. ¡Qu’esta Navidá nos pille confesaes!

-Y sentaes. ¡Sobremanera sentaes!

-Nun nos da la vida… n

