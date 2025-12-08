Un mes partido por la mitad

Así resultó el mes, partido en dos mitades claramente distintas en cuanto al tiempo se refiere, pues tuvimos días secos, ventosos y altas temperaturas en la primera, mientras en la segunda llegó el frío, la lluvia y hasta algo de nieve en los puntos altos, como Peñamayor.

Y empezamos anotando que la Casa de Cultura fue el marco de un ciclo de conferencias que organizó el Real Instituto de Estudios Asturianos y coordinó Andrés Martínez Vega, subdirector del RIDEA, y tuvieron lugar los lunes 3, 10, y 17, siendo los conferenciantes Andrés Martínez Vega, Rafa González Muñiz y X uan de Con, por este orden. Y también allí, entre el 18 y el 21, tuvo lugar la XX Semana de la Magia.

Por su parte, el Museo de la Sidra acogió primero, el día 8, la tercera edición de "Al verde Jaz", que organizó el Círculo de Amigos de Nava y contó con la participación de la Escuela Municipal de Música naveta; Mónica Acevedo y Diego Parada, y la Llanera Big Band. Y después, el sábado l5, también se celebró en sus instalaciones la I Fiesta de la Sidra Casera de Asturias, organizada por la Federación Asturiana de Sidra Casera. Hubo deportes autóctonos y degustación de sidras y quesos, y fueron galardonados Miguel Ángel Pereda y César Rodríguez, "El Cuchareru", reconocido como "Llagareu de honor" a título póstumo.

También la Asociación de Pensionistas y Jubilados Alfonso X El Sabio (que celebró el 8 su tradicional amagüestu en el Llagar de Lolina), tuvo su Semana del socio, que empezó el 10, con campeonato de petanca y diversos concursos, y se cerró con brillantez el domingo l6, con la celebración en Amandi del tradicional banquete anual, recibiendo premio los socios mayores, que este año fueron Ubaldina Gutiérrez Escobio y Juan Cañal Castro, de Nava, y Amada García Campal y Luis Valdés Vigón, que son matrimonio y residen en Bimenes.

Después, el 28 ,en la calle Luis Armiñan, y próxima al "punto de encuentro", se colocó una placa (stolpersteine) que recuerda a Plácido Noriega Lago, nacido en Viobes en 1904, que falleció en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen en 1941. Y el sábado 29, en el Llagar de Lolina, la Cofradía de la Sidra Siceratores d´ Asturies organizó su VII Gran Capítulu, siendo nombrados siceratores de númberu Elena Salvador, Belén de la Torre, Juan Montes, Gregorio Pruneda, María Luisa Pérez, Carlos Pérez y Nicolás Expósito, y Siceratores d´Honor José Argüelles, mayestru toneleru; Marisa Valle Roso, cantante, y Maxi Rodríguez, actor, guionista y director.

Sobre defunciones, que fueron numerosas, ya el día primero faltaron dos vecinos; Ángeles y José Luis. Ángeles Montes Pruneda era la esposa de Manuel Estrada Corte, "Manolo el del Kopa-Nava". Y José Luis Fernández Cueto, que había nacido en Buyeres y era jubilado de Aguas de Fuensanta, contaba 81 años y estaba casado con Luchy Lavandera Fuego, con la que tuvo a Pablo, Manuel y Sergio. Seguidamente, el 2 faltó María Pilar Fernández Pandiella, "Pili el Caneyu", que tenía 71 años y era hermana de María Teresa, José María, Fernando, Dalmacio, María Amparo, José Manuel y Anabel. Y el 8 nos dejó Manuel Estrada Corte. "Manolo el del Kopa-Nava", como era conocido, tenía 88 años y era viudo de Ángeles Montes Pruneda desde el primer día del mes. Después, el 13 faltó José Ramón Fernández Cubillas, que contaba 74 años y era viudo de María del Carmen Medina Sánchez, con la que tuvo a Nathaniel, y el l4 nos dejaba María Luz Torga Álvarez, que tenía 97 años y vivió mucho tiempo de La Colegiata.

Luego, el 20 faltaron otros dos vecinos, pues finó Vicente García Pandiella, de Grátila, que contaba 79 años y estaba casado con Paula Díaz Esparza y con un hijo, Vicente, y faltó también Jesús González Rodríguez, "Jesús el taxista", de El Remediu, que tenía 88 años y la siguiente descendencia; Jesús Manuel, Pablo Darío, Vanessa y Fátima González Ornia.

Y faltaron otros dos el 25, pues nos dejó José Luis Villa Secades, "el Chapi", que fue presidente del Club Europa de Nava durante bastantes años, y era padre de José Amalio, Luis (+), Marco, Ana Cristina, Manrique y Elsa Villa Fernández, y compañero de María del Carmen Canteli Díaz. Y también faltó el mismo día Fermina Marcos Fonseca, que contaba 69 años y era viuda de Juan Carlos Rodríguez González, con el que tuvo a Sonia María y a Joaquín. Por último, el 29 nos dejaba a los 95 años Carmen Díez Corte, "Chata", viuda de Cipriano Teja González, con el que tuvo a Miguel Ángel y a José Manuel (+).

(Diez de la mañana. Cielo azul, nubes blancas. Sol picón. Aire seco. Veinte grados. A veces, rachas de viento fuerte; hojas revoloteando por doquier. Peñamayor, despejado. A poniente cielo azul marino, casi negro. Como contrapunto, el blanco cremoso de los troncos y las ramas de los nogales).