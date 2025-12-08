Miedo al ser humano

Hace unos días conversaba con un amigo sobre la escalofriante noticia de los safaris para ricos que durante la guerra de Bosnia se organizaban y en los que se disparaba por diversión a transeúntes inocentes. Especulábamos entonces sobre el miedo que nos oprime a lo largo de la vida. Coincidimos en que desde que nacemos sentimos miedo a morir, a las enfermedades, a fracasar en nuestra vida personal, miedo a que no nos quieran, a no dar la talla, a no tener el dinero necesario para muchas cosas, miedo a las enfermedades, miedo a lo desconocido, miedo a la condenación eterna para quienes creen en Él; en definitiva, miedo a casi todo.

Será por eso por lo que el miedo es el arma favorita de quienes quieren dominarnos. Aquellos que tienen el poder saben muy bien las teclas que hay que apretar para tenernos sometidos. Así, el miedo es el arma favorita de los políticos. Y digo yo, ¿cómo no vamos a tener miedo a tantísimas cosas si el sistema está montado en base a eso? Les confieso que lo que más me atemoriza es el ser humano, nuestros propios congéneres, que, si bien los hay que son maravillosos, la humanidad, vista como un todo, es lo más temible que hay.

Al observar la historia de la humanidad se ve que todo crecimiento, expansión o desarrollo se ha producido en base a guerras, grandes y pequeñas. Conquistas de unas etnias sobre otras, de sometimientos violentos, de disputas sanguinarias. El ser humano no es maravilloso; hay seres humanos maravillosos. La humanidad es la especie más salvaje y exterminadora que existe, y sin embargo hay personas que rebosan humanidad y amor. Pero esas son únicas y sobresalen de entre la maldad y el egoísmo de la mayoría. Lo dijo Hobbes, aunque él llegaba más lejos y sostenía que para poder convivir necesitábamos de un poder absoluto.

Sé que habrá quien discutirá este punto de vista, y lo entiendo, porque todo tiene sus matices, y seguramente ninguna afirmación al respecto puede ser absoluta; pero díganme ustedes si después de conocer esos safaris humanos de Bosnia, no es para dejar de creer en el ser humano y tenerle un miedo aterrador.