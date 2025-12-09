El doctor Antonio García Oliveros ha sido en el pasado siglo una de las figuras más destacadas de nuestra cultura, tanto por la originalidad de su obra asturianista como por su su participación en la vida diaria del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Nació en Navia hace 125 años, el 9 de junio de 1900, trasladándose a Oviedo para realizar el Bachiller en el Colegio Santo Domingo. En nuestra universidad completó el curso de acceso a la Facultad de Medicina, carrera que finaliza en Santiago de Compostela en mayo de 1923; alcanza el doctorado en Madrid al año siguiente. En su consulta pública en la Casa de Socorro coincide con Plácido Álvarez-Buylla, con Paulino Prieto y con los también pediatras Manuel Estrada, Antonio Martínez Torner y la esposa de este, la canguesa doña Matutina Rodríguez Álvarez. Su muerte ocurrió en Oviedo en las navidades de 1985, el 27 de diciembre, cumplidos los 85 años, ahora hace 40.

Antonio García Oliveros, un importante legado

Creado el Instituto el 2 de junio de 1945, el 1 de febrero del 46 decide nombrarlo Miembro de Número. Su discurso de ingreso tuvo lugar el 28 de abril de 1949, llevando el título "Teodoro Cuesta y García Ruiz. Ensayo Biográfico-Bibliográfico". En el acto de solemne recepción fue contestado por Martín Andreu Valdés-Solís, que de forma elegante deja dicho: "Acabamos de escuchar la lectura de un modelo de biografía: en esas páginas que os han leído, a las que el Sr. García Oliveros ha pasado la afabilidad y la sencillez misma de su propio carácter, se nos ha dado el fenómeno de resucitar a una persona sólo con haber acertado a dibujar en ellas tres líneas que, en forma inflexible contienen toda la existencia del gran vate asturiano Teodoro Cuesta: el hombre bueno-el hombre poeta-el ciudadano". Con este discurso García Oliveros fue el primer médico en ingresar en la Corporación y el décimo entre los de cualquier disciplina. "Cuentiquinos del escañu" (1945), "Ensayo de un diccionario bable de la rima" (1946), "Melecina casera" (1953), "La imprenta en Oviedo" (1956) y "Más cuentiquinos del escañu" (1978), con prólogo de Juan Cueto, son algunas de sus obras presentes en cualquier biblioteca compuesta para disfrutar de nuestras tradiciones.

García Oliveros ha sido un hombre sociable y de gran simpatía personal, médico pediatra reconocido y querido, escritor inspirado y filatélico muy admirado por sus compañeros de afición, además de encuadernador de libros y bibliófilo de primera categoría entre los que Asturias ha tenido. Dedicó toda su atención a las enfermedades infantiles cuando todavía no se había preconizado una titulación específica para ejercer la pediatría, inaugurando aquí una nueva etapa difícil y brillante de nuestra especialidad. Su biografía ha sido magníficamente glosada por su amigo y compañero Melquiades Cabal en el libro 100 médicos asturianos, editado por el IDEA en 1988. Y en una brillante semblanza, llena de detalles humanos y bien documentada, el profesor Santiago Melón Fernández dejó escrita la historia de su biblioteca y la forma en que desarrolló su bibliofilia, texto al que hoy –treinta años después de su publicación en el Boletín- se tienen que seguir refiriendo los biógrafos y comentaristas del doctor Oliveros. Mezclando recuerdos personales y juicios profesionales, la que fue directora de la "Biblioteca de Asturias y autores asturianos", María del Carmen Prieto, recupera una cómica composición sobre su peripecia vital realizada por él mismo en 1943. Y hace memoria de las "reuniones sabatinas en las que en compañía de otros dos médicos amigos, el psiquiatra Don Santiago Melón y Ruiz de Gordejuela y el pediatra Paulino Prieto, dice, comían y tomaban buenos güisquis". Tal como señalaba la revista de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado, "no es fácil explicarse hoy cómo un profesional de la medicina, que no sólo desempeñaba un trabajo en la sanidad municipal, sino que mantenía una consulta privada, con responsabilidades familiares y numerosas relaciones sociales activas, encontró el tiempo material para escribir, para investigar, para reunir una espléndida colección asturianista y además para mantener otras aficiones que demandaban mucho tiempo, por ejemplo la de la prefilatelia, en la que destacó singularmente".

A la distancia, desde la lectura de sus obras y de comentarios que hemos oído, vemos del buen don Antonio sus rasgos esenciales. El primero, su señorío, el noble señorío que da la inteligencia y la bondad. Jerarquía que será tal vez inactual en estos tiempos de confusión, sin antecedentes y sin responsabilidad intelectual eficaz. Y vemos también en la silueta de su vida su amor a Asturias, indagando datos ya casi perdidos, recónditas motivaciones de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestro ser completo. Queremos pensar que esos fueron los principales trazos de su peculiar fortaleza y energía; y que esa forma de hacer su vida se convirtió en su piedra filosofal.