La elegancia del filo

Jorge Martínez había alcanzado la categoría de mito porque se empeñaba en vivir como si cada día fuese un desafío personal al aburrimiento, a la cobardía, a la comodidad. Todo él era una idea, un temperamento, un modo de plantarse ante el mundo con la mirada alta y los puños calientes. Encarnaba una manera de estar vivo peligrosamente lúcida, excesiva, irreverente, tan demoledora en sus manifestaciones recurrentes como tierna en los ángulos ciegos que reservaba para su círculo de confianza. Durante décadas fue parte del paisaje sentimental y eléctrico de nuestras biografías, un faro fiable en el horizonte de las noches menos afortunadas, un cronista salvaje de los arrabales, un filósofo del exceso que sabía que la vida, para merecer tal nombre, tiene que oler un poco a gasolina. Lo vimos arder en el escenario, con una furia que sólo entendían quienes alguna vez tuvieron el corazón al borde del acantilado, y también lo vimos esbozar esa sonrisa de quien sabe que al final todo es un juego en el que conviene entrar con un cigarro entre los labios y la certeza de que la derrota también es una forma de triunfo.

Con "Ilegales" marcó a generaciones enteras porque no ofrecía consuelo, sino la verdad de las calles mojadas, de los bares donde la madrugada se vuelve filosofía impura y gramática parda, de la juventud vivida sin frenos y del desencanto asumido con una resignación dispuesta a la revancha. Su voz fue una educación sentimental, un manual para sobrevivir a base de lucidez y mala leche, pero también de un raro e insobornable sentido de la dignidad. Más allá de sus discos o de sus conciertos, Jorge se había convertido en un punto de referencia, en alguien que, con sus excesos y sus genialidades, nos recordaba que vivir es arriesgarse y que la elegancia –la de verdad– está en mantener la actitud incluso –o sobre todo– cuando el mundo te pide que la rebajes. En este tiempo nuevo, tan desabrido y tan salvaje, empieza a pesar su falta como una madrugada sin música y constatamos, al menos, que la insolencia puede ser una forma de amor. Que hay vidas que, de tan incandescentes, no admiten epitafios, sólo la gratitud por haber tenido la oportunidad de presenciarlas. Quién va a espiar ahora los juegos de los niños.