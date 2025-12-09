Si no fuera músico

Tras el fallecimiento de Jorge Martínez, Enrique Bueres actualiza un fragmento del capítulo que dedicó a "Ilegales" en su libro "Tiempos nuevos, tiempos salvajes" (Ediciones SIJ del Norte, 1991)

Si Jorge Martínez no fuese músico y, en cambio, ejerciese como barman a tiempo completo y con dedicación exclusiva, diríamos de él, sin ningún género de dudas, que reúne las cualidades de un auténtico barman. Los buenos no suelen abundar. Nos basta con poner un pie en una taberna para calibrar sus aptitudes y saber si poseen las necesarias. No se trata tanto del arte de preparar bien los cócteles –que ya han pasado de moda–, ni de conocer los matices diferenciadores entre las distintas marcas de bebidas, ni de la temperatura que más conviene en cada caso. Lo esencial no radica en eso.

El barman perfecto –y para serlo da igual que trabaje en una tasca, un chigre o en el bar de un gran hotel– nos atrapa con su mirada apenas traspasamos el umbral, hace que nos dirijamos hacia él y, por atareado que esté, nos indica que esperemos mientras, sin abandonar sus ocupaciones, nos da a entender que está ansioso por escucharnos, y entre dos cuentas y un lavado de copas –si la modestia del establecimiento le impone esa tarea– nos mira de perfil, con la ceja levantada y la mitad del rostro vuelto hacia nosotros.

Esa clase de barman, o sea, Jorge Martínez, aceptará sin rechistar que le pidamos una cerveza no muy fría o un cubito de hielo para enfriar un poco el vino tinto; no se opondrá a nuestras herejías, a nuestras manías, sino que las tomará en cuenta y las recordará la vez siguiente, para satisfacerlas sin hacérnoslo sentir, como si se tratara de algo muy natural. ¿Verdad que les gustaría conocer a un barman como Jorge? Desafortunadamente Jorge Martínez está al otro lado de la barra y, como líder y fundador de Ilegales, lo único que sirve a sus parroquianos son esencias de Fender, Gibson, Gretsch, Rickenbacker e Ibanez.

Jorge hace tiempo que ha comprendido que solo somos juguetes del tiempo, y por eso puede desentenderse de la propia suerte y ver cómo termina convirtiéndose en solidaridad aquella indiferencia que encontró en los demás.

Los viejos tiempos de tocar música para bodas y bautizos, el pasado remoto en formaciones desconocidas y olvidadas para casi todo el mundo —me refiero a Menta, Madson y Mecánicos— y las interminables broncas y peleas performativas en cualquier garito de Gijón sirvieron para que este apasionado devoto de Charlie Christian se transformara en los años ochenta en el músico asturiano de rock más conocido fuera de nuestras fronteras, incluidas las de España. "Hasta otra, amiguitos. Nos veremos en el infierno porque sé que Satanás os tiene a todos en la lista". Así terminaba muchos de sus conciertos quien, durante más de cuatro décadas, lideró con elegancia belmontina la mejor banda española de rock. Quienes hemos conocido a Jorge y disfrutado de su música y amistad sabemos que va a estar eternamente en un lugar muy distinto del infierno: en nuestra memoria y en nuestro corazón.