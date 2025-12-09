La mirada del basilisco

Llegó muy temprano Elías Canetti ("Masa y poder", 1960; Nobel de 1981) a los secretos de la masa humana, por lo que en su tipología de fenómenos no pudo contemplar la masa-en-red, que amenaza cambiar el orden social y político en el mundo. Es un modo de masa que se comunica y forma al mismo tiempo, creando estados de ánimo, grumos de opinión, tendencias virales, creencias cerradas y bloqueadas sobre sí mismas, etcétera, que al condensarse en cierto nivel pueden provocar cambios políticos de efectos irreversibles. Al igual que otros modos de masa, la masa-en-red suele ser inducida, dándose condiciones favorables, por agentes externos. Estos realizan por ahora maniobras de alcance limitado en total impunidad, pues, aunque no oculten su intención de acabar con la democracia realmente existente, ésta observa sus evoluciones hipnóticamente paralizada, como si se tratara del mítico basilisco.