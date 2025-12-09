Fin de una era. La muerte de Jorge Martínez, al que Chus Neira define en su necrológica en LA NUEVA ESPAÑA como el “último titán del rock español”, supone el fin de una brillante historia que nos ha dejado momentos irrepetibles en forma de música, grandes letras y pose ante la vida. Con su partida hacia no se sabe dónde, se va el responsable de la banda sonora de varias generaciones, en mi caso, de esa que vio la luz de la mano de la recién estrenada democracia.

Los primeros recuerdos de los “Ilegales” se mezclan con los padres de los colegas del barrio pasándolas putas tras ser despedidos de los astilleros, las consiguientes protestas a palo limpio, los chavales del Ford Fiesta blanco y el jersey amarillo que pasaban del pegamento Supergen a la heroína y que subían a comprar a Pumarín etcétera, etcétera.

Ya saben, amiguinas y amiguinos, “hay muchas pelotas de goma, me voy a jugar a la calle” o “llevas la vida entre papel, te picas hasta en el reloj”. Todo esto, claro está, sin poder asistir a un concierto ya que todavía no había edad para ello. Pero siempre había un hermano mayor al que le gustaba la música y atesoraba discos que, si había una minicadena con plato y un cassette de doble pletina, acaban rulando en cinta.

Decir que cualquier tiempo pasado fue mejor es caer en el abuelo cebollismo, pero sí que se añora algo como el poder ser un poco punk sin correr peligro de acabar condenado por el tribunal del bienquedismo y lo políticamente correcto. Algo que Martínez hacía mejor que nadie. Además, prestaba que en casa se mosquearan al escuchar “soy un borracho” o “ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada”. Ahora sería impensable escuchar a un tipo cantando “soy un hombre, blanco, alto y orgulloso”, “eres una puta”, recomendar a los hippies utilizar agua y jabón para matar los piojos y el mal olor al grito de “¡Heil, Hitler” o contar que “los estudiantes se suicidan disparando contra la policía”, solo por poner unos ejemplos, que cada uno tendrá el suyo.

El actual aquelarre que funciona como la Santa Inquisición no lo hubiera permitido. No hubiera habido un Jorge Martínez y muchos otros más gracias a los que dominan el botón de la cancelación. Eran otros tiempos, no se sabe si más o menos salvajes, pero nos dejaron a tipos como este. Buen viaje.