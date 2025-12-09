Un tipo duro (solo aparentemente)

En una de las últimas conversaciones que mantuve con Jorge estaba eufórico por cómo iba su última aventura, tanto en la grabación como en su gira en directo. Esa alegría no era porque todo funcionaba, a eso ya estaba acostumbrado tras décadas subido a la cima del rock; era por el enlace que su música y su personalidad habían hecho entre nuevas generaciones. Lo comprobaba en cada concierto, donde observaba su público desde el escenario. Así pues Jorge Martínez y sus "Ilegales" (entre los que siempre hubo grandes instrumentistas), alcanzaron el pleno de una carrera que nunca bajó los brazos ante modas y renovaciones. De hecho, en sus propias renovaciones nunca se perdió el estilo "Ilegales" a la par que adaptaba y actualizaba sus creaciones.

Eso quiere decir que, se empiece por donde se empiece, nada agota los oídos, al contrario sigue despertando el ritmo a cada cual. Pongamos "Tiempos Nuevos, tiempos salvajes" o pongamos "Joven y Arrogante", o demos más marcha atrás y escuchemos "Europa ha Muerto", que vistos los acontecimientos fue toda una premonición. Todo está vigente.

Jorge Martínez tenía un talento descomunal, escondido muy mucho tras su personaje provocador, de tipo duro. Pero dando un repaso a muchas de sus letras se verá nítida la parte sensible, la inconformista, la rebelde o la macarra (como bien dice en la canción). Todas estas virtudes en la escena del rock hay que rehogarlas con los conciertos. En este mundo rockero no vale cualquier cosa, hay que sudar la camiseta, llevar un respaldo de instrumentos superior y un repertorio amplio que dé para dos, tres o más horas y con el que el personal se integre tarareando, voceando, gritando cada canción que salta a escena. Eso es el certificado del artista grande, al que el paso del tiempo no le hace el vacío.

En el acto de entrega del Asturiano del mes, aquí en LA NUEVA ESPAÑA, entre varias de las conversaciones que mantuvieron la sobremesa, Jorge tuvo una de esas ocurrencias, que en principio parece eso, una ocurrencia. Hablando del rock dijo que los primeros punkis habían sido los romanos. Que efectivamente suena a ocurrencia. Pero lo cierto es que hay mucho maqueo romano en esto del rock, hay crestas y hay muchos romanos que han perdurado mucho tiempo en su época.

Cuando ocurren estas tragedias casi siempre decimos lo mismo, pero no encuentro otra manera de explicar que "Lo echaremos de menos, pero seguiremos escuchándolo". No es un consuelo, pero es un alivio. En estos "Tiempos duros". Se ve que lo de "llegar a la fiesta sin estar invitados" da la impresión de que se queda sin efectivos. Pero no, siempre se suman otros. Hay recambio en la militancia para mantener el sonido "Ilegales".