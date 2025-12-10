El abogado del ángel de la gota malaya

No saben hablar español (o castellano, ambas son formas válidas para referirse al idioma: refrendada esta mi aseveración por la RAE, el Instituto Cervantes, la Fundéu… y demás autoridades en la materia). No saben hablar español, digo, por mucho que alardeen de la defensa de la lengua y de lo mucho que dicen leer, que me río yo de los peces de colores, anda ya. No entro en el fondo político del asunto, pero tan poco les importa el castellano o español que acaban por decir lo contrario de lo que quieren decir. Veamos. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, acusó el miércoles 12 de noviembre al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de convertirse en "el abogado del diablo de simples delincuentes", por defender junto con el Gobierno, al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El señor Tellado debe de pensar que el abogado del diablo es quien aboga en favor de, en este caso, "simples delincuentes". Pues qué sorpresas da la vida, señor Tellado. Un abogado del diablo hace justamente lo contrario: ejerce como requeteacusador, como encargado de sacar colores y defectos al que se presenta como bondadoso y santo. Sería quien avivase el fuego para que se abrasasen aún más los "simples delincuentes", algo muy lejos de las intenciones del citado ministro, que son justamente las contrarias. El abogado del diablo –figura establecida en el XVI por el papa Sixto V y abolida en 1983– no era un defensor. Era quien atemperaba méritos, objetaba, exigía pruebas, buscaba errores en los méritos del aspirante a la santidad. En fin, que es lo que trae el dárselas de culto, de españolísimo al hablar. ¿Quería decir lo contrario de lo que dijo? Pues que lo hubiese dicho.

Esas tan frecuentes confusiones, ay, que en todos los ámbitos florecen. Hasta las periodistas Luz Sánchez Mellado (entrevistadora) y Adela González (entrevistada) se arman un lío con gota y botas y chinas y malayas. Última página de "El País": "El reto es ser una gota malaya". Pues qué lata repetir y repetir lo mismo. Una gota malaya no existe como instrumento de tortura ni como nada de nada. No hay "gota malaya". La confusión y mezcla proviene –digo yo– de las correctas formas (con perdón) de tortura llamadas "gota china" (una gotita tan fría que lo flipas y que caía sobre la frente de la inmovilizada víctima cada pocos segundos) y "bota malaya" (un horror que, con variantes a cual más sádica, destrozaba los pies del torturado). Qué se hizo de aquel idioma tan hermoso, español o castellano.

Ese mal uso alcanza asimismo al presidente del gobierno asturiano, Adrián Barbón, en asunto también de menor cuantía: una palabra sobrante… pero que altera el significado del mensaje. Lavianés y, por lo tanto, enamorado de la majestuosa Peña Mea, cuelga Barbón en su cuenta de no importa qué red una imagen de la mítica montaña, acompañándola del siguiente texto: "Foto que me manda un amigo de hoy por la mañana". Temprano madrugó la amistad. Porque, al pie de la letra, el amigo enviador o enviante es amigo recentísimo, amigo desde la misma mañana en que envía la vista de Peña Mea. Amistad a toda leche. Si lo que quiso fue decir "Foto que me manda hoy por la mañana un amigo", que lo hubiera dicho.

Termino con un hipérbaton que supo arrancarme una carcajada. Como es conocido, el ya célebre tinetense "Tomasín" desapareció unos cuantos días por los montes –que tan bien conoce– y obligó a batidas en su busca y otros esfuerzos por hallarlo hasta que apareció tan pichi haciendo la compra en un bar tienda de su concejo. Todo bien. En el ínterin, espléndido titular con tracamundana sintáctica: "Intensa búsqueda en el monte de Tomasín, desaparecido desde octubre". Ya lo saben: "El Monte de Tomasín", nuevo hito geográfico de Asturias patria querida.