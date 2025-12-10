El acercamiento de los jóvenes a la extrema derecha

En la mayoría de las democracias occidentales se está produciendo un abismo en la orientación política entre los chicos y las chicas. Mientras que las jóvenes abrazan con fuerza valores progresistas muchos jóvenes varones se inclinan cada vez más hacia posturas conservadoras. John Burn-Murdoch expuso este fenómeno en un artículo del 20 de septiembre 2024 en el "Financial Times" ("Young women are starting to leave men behind") usando datos de más de 20 países, incluido España, revelando la brecha ideológica entre chicos y chicas de la generación Z, sobre todo en cuestiones de igualdad de género.

Las chicas han protagonizado avances significativos en educación, empleo e ingresos mientras que los chicos, sobre todo los que no tienen estudios universitarios, han vivido un retroceso que alimenta su frustración, resentimiento y sensación de desplazamiento. Actualmente crece en silencio un segmento de varones jóvenes que se encuentra cada vez más desconectado de la educación, del trabajo y, en muchos casos, de la propia sociedad, formando una nueva clase marginada. Jóvenes desconectados del sistema –sin trabajo ni educación– son especialmente vulnerables al discurso populista de la derecha como quedó patente en las últimas elecciones de Estados Unidos.

La fractura de los jóvenes no es solo en lo económico y lo electoral, sino que está transformando también las dinámicas afectivas. El desequilibrio entre chicas cada vez más preparadas y chicos en retroceso genera nuevas tensiones en las relaciones de pareja.

Actualmente en Occidente las chicas tienen más educación que los chicos. En España según el INE entre 25 y 29 años hay un 57,2% de universitarias frente a un 43,3% de universitarios. Por otro lado, el abandono escolar es cinco veces mayor en los chicos. Esto implica un desacople de expectativas y experiencias vitales entre sexos, incluso a la hora de relacionarse y emparejarse.

Buena parte de las nuevas generaciones de chicos se sienten ignorados, menospreciados y expulsados del progreso, lo que los convierte en carne de cañón para votar a la derecha radical. La autoestima herida y el rechazo están en el centro de la masculinidad hegemónica perdida que explotan los populismos de derecha.

Las nuevas generaciones se han socializado en plena efervescencia del feminismo lo que les ha marcado desde lo político a lo más personal. En las chicas el feminismo ha propulsado su interés por la política, mientras que para muchos chicos el nuevo feminismo en cambio es un elemento de agresión (Pablo Simón, "La nueva lucha de sexos", "El País", 13-9-2024).

Los jóvenes tienen una sensación de pérdida de estatus frente a las chicas con las que no saben muy bien cómo relacionarse. Hay razones para pensar que el rechazo al feminismo es el factor que más empuja a los hombres hacia la derecha. En España el sexismo moderado es un buen predictor del voto a Vox,como acreditan Eva Anduiza y Guillem Rico ("Sexism and the Far-Right Vote: The Individual Dynamics of Gender Backlash", "American Journal of Political Science", vol 68, 2, 2022). Una vez que la ideología de extrema derecha llega por este vehículo, el votante asume el resto de la misma. La extrema derecha se convierte en la vía de los jóvenes para protestar contra el establisment feminista.

Hay que tomarse en serio la opinión de los chicos y hacer pedagogía con ellos de dos verdades clave: que el feminismo no va contra ellos y que la extrema derecha no es la solución a sus problemas de desencanto y desconexión social.