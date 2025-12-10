Juan Luis Fernández Martínez es catedrático de Matemática Aplicada

Cuando era pequeño tenía miedo a los bichos. Un día oí que había un aparato que se llamaba microscopio y que servía para ver lo invisible, es decir, aquello que no veía a simple vista. Cuando uno comprende que hay cosas que están ahí y que no se ven, entonces empieza a cambiar la visión cosmológica que uno tiene. Y no hablo de los espíritus, que seguro que andan por ahí merodeando, sino de lo infinitamente pequeño. El mundo espiritual se junta con la microbiología.

Luego, un poco más tarde, oí hablar de los parásitos. Recuerdo ver imágenes de una tenia de longitudes inimaginables que absorbía toda la energía de un individuo, incapaz de medrar y de adquirir un miligramo de peso, porque había algo que lo parasitaba. Parásitos, la palabra mágica. Parece que, como muchas otras, el término proviene del griego y literalmente significa "el que come al lado de otro", es decir, la persona que se sienta a la mesa de otro y vive de su comida. El término pasa al latín como parasitus, con el sentido de alguien que vive a costa de otro, normalmente un comensal adulador que siempre está invitado y no aporta nada. Desde el latín llega a las lenguas romances, y en español queda como parásito, primero con ese sentido más social/moral (persona que vive del trabajo ajeno) y luego también en el sentido biológico, como el organismo que vive a costa de otro. Recuperamos, pues, el significado original, que obviamente es el que más me interesa en este artículo.

La pregunta es: ¿se puede vivir sin parásitos? Obviamente, la pregunta va mucho más allá de la medicina: toca la biología, los ecosistemas, la evolución… e incluso la manera en que organizamos nuestras sociedades.

En la naturaleza, la parasitación no es una rareza, es casi la norma. Hay parásitos de todas las formas y tamaños: virus, bacterias, hongos, gusanos, insectos… y casi cualquier especie tiene, o ha tenido, sus propios parásitos. Los parásitos regulan poblaciones, impiden que una sola especie domine todo y ejercen presión evolutiva, es decir, obligan a sus huéspedes a adaptarse, desarrollar defensas y cambiar comportamientos. Una buena parte de lo que somos existe porque llevamos millones de años conviviendo con parásitos. En ese sentido, un mundo "sin parásitos" no sería simplemente un mundo más limpio: sería un mundo distinto, con otra historia evolutiva.

A nivel de ecosistema, los parásitos poseen un papel incómodo pero estructural. También tejen su lugar en el mundo a través de hilos invisibles de la gran red de la vida, que, si se rompen, desordenan la cadena de quién se come a quién, hacen que unas especies se desborden y que otras se apaguen en silencio porque, aunque parezca extraño, vivían sostenidas por ese frágil equilibrio.

Fuera de lo estrictamente biológico, también hablamos de "parasitismo". En las relaciones humanas nos referimos a vínculos donde una persona extrae energía, tiempo o recursos de otra de forma desequilibrada. Hoy en día también se denominarían relaciones tóxicas. En mi vida he conocido más parásitos de los que me hubiera gustado conocer.

En economía y política, el término se usa para referirse a estructuras que se aprovechan de otras sin aportar apenas valor. En Asturias (y resto de España) proliferan como champiñones desde que Fernando VII andaba en balandrán. Lo importante, pasa a ser secundario o terciario, y el objetivo en sí mismo es la supervivencia de la red. Solo quizás los vascos sean un poco diferentes, pero solo un poco.

Existen incluso enfoques económicos que reconocen que el parasitaje y la corrupción aparecen como actividad dentro del PIB porque generan ingresos medibles, aunque lejos de crear valor real, empobrecen la economía mientras inflan la estadística. El término "rent-seeking" se creó para referirse a actividades orientadas a capturar valor sin crearlo. ¡Enhorabuena a los partidos políticos! Todos en el mismo saco.

Cuando una economía se nutre del parasitaje pasan varias cosas que se parecen mucho a lo que ocurre en un organismo enfermo:

–Se premia extraer, no crear. El dinero fluye hacia quienes viven de comisiones opacas, rentas abusivas, monopolios, corrupción o intermediaciones innecesarias, en lugar de ir a quienes producen valor real (ciencia, industria, servicios útiles, cuidado, cultura). A corto plazo algunos se enriquecen; a medio plazo la economía se empobrece.

–Se frena la innovación. Si es más rentable "engancharse" a un flujo de dinero que inventar algo nuevo, la gente talentosa se orienta al juego especulativo y no a resolver problemas. La economía se vuelve conservadora, defensiva y poco creativa.

–Aumenta la desigualdad y la precariedad. Los "parásitos" económicos concentran recursos sin asumir riesgos equivalentes. El resto sostiene el sistema con salarios bajos, impuestos desproporcionados o servicios recortados. Esto genera frustración, fuga de talento y desconfianza.

–Se erosionan las instituciones. Cuando el parasitaje se normaliza (puertas giratorias, favores, clientelismo), la gente deja de creer en las reglas del juego. La ley se percibe como algo que protege a unos pocos y no al conjunto. Sin confianza, la cooperación se rompe.

–La economía se vuelve frágil. Como en un cuerpo donde los parásitos consumen demasiados recursos, basta un choque (crisis financiera, pandemia, cambio tecnológico) para que todo se tambalee porque faltan reservas reales: tejido productivo, ciencia, industria, redes de apoyo.

En definitiva, una economía basada en el "parasitaje" puede parecer viva porque hay movimiento y dinero, pero está anémica: consume a su huésped más rápido de lo que lo fortalece. La alternativa no es eliminar todo beneficio, sino desplazar los incentivos para que sea mucho más rentable crear valor que vivir de quien lo crea. Es necesario, pues, diferenciar entre emprendimiento productivo, improductivo y destructivo. En países donde la corrupción es alta, el PIB parece ir "bien" mientras el país se deteriora. La inversión pública parece mayor, pero es ineficiente. El empleo crece en sectores improductivos (intermediarios, rentistas, chiringuitos administrativos y fundaciones dichas sin ánimo de lucro). Es una ilusión estadística: actividad no es sinónimo de creación de valor.

Retomando la pregunta crucial: ¿podemos vivir sin relaciones desequilibradas, sin entes que se alimenten de otros? La respuesta es, probablemente no del todo. Los que viven del cuento, y sus migajas, harían una revolución. Y son muchos. Además, allí donde hay recursos concentrados, siempre aparece algún tipo de dinámica parasitaria. Lo que sí podemos es reducir el daño, regularlo, poner límites y cambiar las reglas del juego. Ahí es donde está el reto.

Solo la sociedad civil puede conseguirlo, dado que los partidos políticos, las asociaciones de empresarios, las cámaras de comercio y los sindicatos son, por definición, redes parasitarias. Es más sencillo nadar con la corriente a favor que en contra de ella. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Ahora les dejo que vean la película y que miren a su alrededor. No hay nada menos rentable que estar dirigidos por ineptos.