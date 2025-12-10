Así a simple vista no resulta fácil rebatir la tesis del Tribunal Supremo de que no existe una alternativa razonable que desmienta que la filtración de los datos reservados de González Amador tuvo su origen en la Fiscalía. Por pura lógica probatoria cualquier otra hipótesis parece descartable. Los datos confidenciales estaban en manos de un círculo muy reducido. Si no fue el fiscal general quien filtró la información, necesariamente tuvo que ser alguien de su entorno inmediato. ¿Quién si no? El daño no reside exclusivamente en la posible autoría de la filtración, es mayor aún cuando el máximo responsable del ministerio público aparece envuelto en un escenario donde la única salida exculpatoria es desviar la responsabilidad a subordinados indeterminados.

García Ortiz sostiene que actuó como se esperaba de un hombre en sus circunstancias. Pero solo sería plenamente creíble si hubiera agotado las vías a su alcance para demostrar su inocencia. En cambio, hizo lo contrario. En una investigación de esta naturaleza, la destrucción de pruebas potencialmente exculpatorias no es un detalle menor, sino un elemento que dinamita la credibilidad del propio implicado. Nadie está obligado a probar su inocencia, pero quien ostenta la jefatura del ministerio fiscal no es un ciudadano cualquiera sometido a presión mediática: es la figura encargada de garantizar la legalidad, custodiar la prueba y velar por la pureza del procedimiento. En su caso, borrar mensajes relevantes se traduce en una conducta altamente sospechosa, teniendo en cuenta que había quebrantado sin justificación el deber de ser reservado, tal y como reza en la sentencia. Si García Ortiz estaba convencido de haber hecho exactamente lo que se esperaba de él, tenía una oportunidad clara para demostrarlo que consistía en preservar íntegramente todos los mensajes y ponerlos a disposición de los investigadores. Él mismo se negó a despejar las dudas.