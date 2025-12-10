Opinión
¿Quién si no?
Así a simple vista no resulta fácil rebatir la tesis del Tribunal Supremo de que no existe una alternativa razonable que desmienta que la filtración de los datos reservados de González Amador tuvo su origen en la Fiscalía. Por pura lógica probatoria cualquier otra hipótesis parece descartable. Los datos confidenciales estaban en manos de un círculo muy reducido. Si no fue el fiscal general quien filtró la información, necesariamente tuvo que ser alguien de su entorno inmediato. ¿Quién si no? El daño no reside exclusivamente en la posible autoría de la filtración, es mayor aún cuando el máximo responsable del ministerio público aparece envuelto en un escenario donde la única salida exculpatoria es desviar la responsabilidad a subordinados indeterminados.
García Ortiz sostiene que actuó como se esperaba de un hombre en sus circunstancias. Pero solo sería plenamente creíble si hubiera agotado las vías a su alcance para demostrar su inocencia. En cambio, hizo lo contrario. En una investigación de esta naturaleza, la destrucción de pruebas potencialmente exculpatorias no es un detalle menor, sino un elemento que dinamita la credibilidad del propio implicado. Nadie está obligado a probar su inocencia, pero quien ostenta la jefatura del ministerio fiscal no es un ciudadano cualquiera sometido a presión mediática: es la figura encargada de garantizar la legalidad, custodiar la prueba y velar por la pureza del procedimiento. En su caso, borrar mensajes relevantes se traduce en una conducta altamente sospechosa, teniendo en cuenta que había quebrantado sin justificación el deber de ser reservado, tal y como reza en la sentencia. Si García Ortiz estaba convencido de haber hecho exactamente lo que se esperaba de él, tenía una oportunidad clara para demostrarlo que consistía en preservar íntegramente todos los mensajes y ponerlos a disposición de los investigadores. Él mismo se negó a despejar las dudas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas