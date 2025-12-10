Una vida al servicio de la infancia

Luis Felipe Fernández es coordinador del Foro Comunicación y Escuela

Hay personas que, sin hacer ruido, transforman de manera profunda el mundo que las rodea. Seres cuya sola presencia eleva los espacios por los que transitan y que tocan vidas con la discreción de quien no busca reconocimiento, pero acaba dejando una huella imborrable. Entre ellas estuvo, sin lugar a dudas, Carmen Ron Castrillón, maestra recientemente fallecida, con quien tuve el privilegio de compartir una etapa apasionante de mi vida profesional en el Centro Educativo Aurelio Menéndez, en San Antolín de Ibias.

Hablar de Carmen es convocar a la memoria una forma de ser maestra que hoy constituye casi un patrimonio moral: discreta, sencilla, hondamente comprometida con la vida de sus alumnos y alumnas. En Ibias, donde durante tantos años entregó su saber y su cuidado, se la recuerda como a esas educadoras que no enseñan desde la distancia de la cátedra, sino desde la cercanía, la escucha y la comprensión. Incluso después de su traslado profesional a Boal, su querido pueblo natal, donde culminó una larga y ejemplar trayectoria dedicada al Magisterio, su nombre siguió resonando en conversaciones y recuerdos escolares: símbolo vivo de una vocación que no conoce fronteras geográficas ni temporales.

Para muchos progenitores —especialmente para aquellos cuyos vástagos permanecían internos en la Escuela Hogar de San Antolín— Carmen fue mucho más que una docente: fue una auténtica protectora de sus hijos e hijas. Voces como las de Perfecto Arandojo y Raúl Arias, padres y vecinos de Castaosa, también ya fallecidos, lo repetían con gratitud. En aquellos años en que la distancia imponía su ley, Carmen se convirtió para los pequeños en una segunda madre. No era una metáfora amable, sino la certeza nacida de la confianza plena en su sensibilidad y en su capacidad para acompañar. Sabía estar donde más se la necesitaba: en el gesto que serena, en la palabra justa, en la mirada que comprende incluso aquello que los niños aún no podían expresar.

Entre los múltiples proyectos que impulsó durante su etapa en el Aurelio Menéndez brilló, con especial ternura, su coordinación del suplemento del periódico escolar "Mini Connio", creado por el alumnado de los primeros cursos de Educación Primaria. Allí, entre cuadernos, rotuladores y el entusiasmo infantil, Carmen se revelaba como la guía perfecta: paciente, observadora, atenta a cada matiz. El “Mini Connio” se convirtió en un espacio donde los más pequeños descubrían la magia de narrar el mundo, y donde ella garantizaba que cada voz –por incipiente o torpe que fuera– encontrara un lugar. Aquel suplemento fue, durante años, un pequeño laboratorio de creatividad y autoestima que muchos recordamos hoy con afecto sereno.

Quienes compartimos con ella aquellos años en Ibias sabemos que su influencia trascendía con mucho los límites del aula. Compañera prudente, de conversación mesurada y afecto leal, Carmen sostenía los días con una serenidad que se hacía imprescindible. Poseía la rara virtud de comprender sin invadir, de aconsejar sin imponer, de ofrecer siempre la interpretación más generosa de cada situación. Su paso por el centro dejó un eco que persistió incluso cuando su vida profesional tomó otros derroteros, y que hoy regresa con fuerza al evocarla.

Ya jubilada, Carmen vivía lejos de Ibias, pero nunca lejos de quienes la conocimos. Seguía siendo, para muchos, la personificación de la mejor tradición docente: aquella que entiende la educación como un acto de humanidad, como una entrega silenciosa y constante. Su fallecimiento ha provocado un silencio respetuoso, ese silencio que sólo se reserva a quienes dejan tras de sí un legado auténtico y profundamente arraigado en la memoria colectiva.

Hoy la lloramos, sí, pero sobre todo la celebramos. Celebramos a la mujer que enseñó con dulzura y con firmeza, que cuidó sin límites, que dejó en cada niño y en cada niña una semilla de esperanza. Celebramos su manera de estar en el mundo: sencilla, luminosa, sin alardes.

Que la tierra le sea leve. Y que su recuerdo continúe acompañando a quienes tuvimos la fortuna de cruzarnos con ella. En Ibias, donde tanto dio, Carmen Ron Castrillón seguirá siendo, para siempre, maestra en el sentido más noble y entrañable de la palabra.