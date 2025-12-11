Los "mano derecha"

Además de las especies protegidas en extinción, por ejemplo, el lince ibérico, están también las que se reproducen con facilidad pasmosa. Ahí tienen a los hombres de confianza de Pedro Sánchez –Cerdán, Ábalos, Koldo y Salazar– dejando el rastro y la estela que otros y otras siguen. La "fontanera" Leire Díez fue detenida ayer por orden de la Audiencia Nacional, junto con el presidente de la SEPI, debido a presuntas irregularidades en la contratación pública. La lata que últimamente estaba dando esta señora era por algún motivo. De naturaleza inquieta, se la veía más hiperactiva que nunca copando titulares e incertidumbre en torno a su personalidad arrolladora. Parece ser que la pusieron ahí para desbaratar investigaciones judiciales pero lo ha hecho de tal manera que se ha notado más de la cuenta. Según ella misma confesó: "Me llaman en el minuto 79 de partido…". Y, claro, en la llamada Zona Cesarini, esa fase final del encuentro, las cosas no siempre salen a pedir de boca, como tantos aficionados al fútbol conocen. La "fontanera" está investigada también por intentar sobornar a dos fiscales con el fin de supuestamente suavizar las diligencias judiciales que afectan a los familiares del Presidente.

Tras el penúltimo escándalo sexual, el último en salir por la puerta de atrás ha sido la mano derecha de Salazar. La mano derecha, ojo. ¿Qué pasa con la mano izquierda? ¿Esa no palpa? El asesor de Moncloa no era un simple acompañante institucional, sino lo más parecido a un hombre orquesta: tocaba las teclas, las trompetas y hasta los timbales. Todo a la vez. Y sin una partitura visible. De momento cesa la mano derecha para tranquilizar al respetable, mientras la izquierda sigue escribiendo mensajes, moviendo hilos y ajustando tuercas. Como director de casting, Sánchez no tendría precio si se trata de filmar un bodrio.