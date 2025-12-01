Un nido de amor

Que Trump y Putin están liados –pareja de hecho– lo ve un ciego. Dudé titular el artículo "Un par de seductores", es decir, unos trampas, pero les falta la elegancia de Michael Caine. Y que nosotros, los europeos somos los abandonados, los cornudos, también está claro.

Pero no son un simple lío, no: es algo más, y con cierto futuro, pues les va bien económicamente, que es el cemento de las pasiones eternas. Después de hacer el amor, mientras echen el pitu, van desarrollando la estrategia, que es muy sencilla:

–Trump, cariño –dice Putin, que es el listo, y por tanto muy peligroso– tú sigue dejando a Europa sola, y yo le meto miedo, y a los europeos no les queda otra que ponerse a comprarte armas como desquiciados, aliviándote el stock que tienes en tus kilómetros de fábricas en ambas márgenes del Mississippi. El negocio de Ucrania, como ves, nos está yendo de cine a los dos.

–Ooookeyyyy –responde Trump, que es el tonto, y por tanto muy peligroso.

–Además, amor, ni a ti ni a mi nos interesa una Europa fuerte, y ya sabes lo de "divide y vencerás". Yo ya he empezado en España, apoyando a los independentistas catalanes, y va bien. Tú tienes que seguir trabajando en lo de los partidos patrióticos, que están haciendo una gran labor arrastrando a la gente hacia posturas nacionalistas, que eso desarma cualquier cosa, como sabes.

–Ooookeyyyy –alega Trump mientras intenta arrimarse de nuevo al cuerpo apolíneo del ruso.

–Ahora no, mi vida; me duele un poquitín la cabeza

–Ooookeyyyy.

Y así van en su nidito de amor en Alaska.

Es hermoso verlos en su luna de miel, con los albornoces y pantuflas de balneario, la chimenea encendida y los regalos de Papá Noel en el árbol bien iluminado mientras nieva afuera. Entre beso y beso de tornillo, con la copa de champagne en la mano, Putin va explicándole a Trump la estrategia para hacer la HUNOSA del Círculo Polar, que será en comandita, aunque EEUU tendrá que hacer la inversión inicial –túnel del Estrecho de Bering, accesos, prospecciones...– y Rusia correrá a cargo de la explotación.

–No por nada, cielo, es que los rusos estamos acostumbrados a trabajar en esas condiciones climáticas; llevamos siglos enviando gente a Siberia.

–Ooookeyyyy.

La pregunta para nosotros, europeos es ¿que tiene que hacer la persona engañada? La respuesta es fácil: apartar con elegancia al engañador y ajustar su vida a los medios económicos de que disponga tras la ruptura. También puede buscarse un nuevo compañero, pero la prudencia aconseja dejar pasar un tiempo antes de dar ese paso, porque puede suceder que descubra lo de "buey solo bien se lame".

–Mi príncipe –dice Putin mientras le da un trocin de turrón de Jijona al roxu– tienes que bajar esa barriga; el body te queda fatal.

–Ooookeyyyy.