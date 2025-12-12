La fontanera Castafiore

Pensábamos que quienes iban a cantar la Traviata serían Pavarotti Koldo, el plácido Ábalos y Carreras Cerdán; sin embargo parece que quien ha entonado una fúrtiva lágrima ha sido la fontanera de Ferraz. Ha sido llegar esta mujer al calabozo y haberse vuelto la Castafiore. ¿No resulta convincente que apresada la supuesta periodista de investigación haya multiplicado la UCO los registros en empresas públicas y privadas y hasta en sedes ministeriales?

Ya se sabe que los fontaneros cantan cuando están arreglando grifos o desatascando sumideros. Los de antaño preferían la copla. Había uno en mi pueblo que se sabía todas las de Antonio Molina. Tan era así, que pasaba las horas con la llave en mano de “Soy minero” a “La hija de Juan Simón”. La fontanera del PSOE intuimos que ha cantado, pero aún desconocemos si por Rosalía o por Gabinete Caligari, y le ha echado la culpa de sus males al chachachá.

Cuando uno mete la mano en según qué arquetas, siempre acaba salpicado. Los casos de corrupción que acorralan al PSOE presentan más recodos que un sifón mal montado, y cada declaración aporta un latiguillo a la oposición para fustigar al líder plenipotenciario. A estas alturas, ya no sabemos si lo que intenta el partido del gobierno es purgar el sistema, abrir la válvula de emergencias o, simplemente, ganar tiempo antes de la inundación.

El caso es que ya tenemos cantante solista en esta ópera bufa en la que cada cual hace gorgoritos de aria para evitar que le caiga encima la próxima tubería de un edificio en ruinas que amenaza con escombros.