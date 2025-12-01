Opinión
¿La marca originaria del régimen?
Una sentencia es un silogismo, con unas premisas y una conclusión. Por tanto solo ahora cabría hablar de ella. Lo escrito al respecto sigue un guión bipolar que se diría prestablecido: para unos, una victoria del Estado de derecho, su fracaso para otros. Parémonos en esa misma bipolaridad, puesta también de manifiesto en la que divide el parecer mayoritario de la Sala sentenciadora (condena) y el voto particular de dos magistradas (absolución). Lo significativo es que esa discrepancia interna había venido siendo anunciada en los medios desde hace meses, mucho antes de la celebración del juicio. Es como si existiera una adscripción previa de los integrantes del Tribunal, tan cerrada y bloqueada como las mismísimas listas de los partidos. Como si todo el sistema constitucional, con sus poderes y órganos, viniera marcado a fuego por la partitocracia. Ese es el fondo del problema.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"