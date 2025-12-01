Opinión
¿Está en peligro la civilización de Europa?
Indigestión multicultural
Hay que aclarar que para los franceses "civilización" en origen era contrario a barbarie, muy chovinista el concepto cuando se suscitó, a medias entre cultura alemana e Inglaterra, de ahí proviene el rifirrafe cultura-civilización.
El concepto civilización es etnocentrista cuando tú consideras que lo ajeno es bárbaro, aunque lo mires con caridad cristiana y busques la conversión de quienes ya tenían su propio estado, cultura y religión, o sea, ya eran civilizados per se.
Francia, que fue tan civilizadora, está devolviendo a la república de Benín, África, todo lo que expoliaron a esa civilización subsahariana cuando lo arrebataron por ser "salvajes". Por fin, queda demostrado que tenían tanta o más cultura que la europea.
Samuel Huntington habla de nueve civilizaciones, arriba o abajo, siendo la más actual la de Putin que se queja "Me echan aliento en la nuca la de Occidente"; considera (y es cierto) que Ucrania es la misma civilización ortodoxa, en eso no engaña.
Desmiente Vladimir que vuelva el choque de civilizaciones de Huntington, ni la alianza de Zapatero quien frecuenta las civilizaciones China, latinoamericana de Maduro y la Puigdemont que quiere emanciparse a costa de sus siete diputados, los de Juntos.
Con este afrancesamiento civilizador, que ya viene de Voltaire, tuvo que ser Charles Darwin quien nos bajase del burro creacionista, eramos pocos y parió la abuela evolucionista, que hay quien confunde con ser progresista, de ahí que intervenga Trump.
Lo cierto es que tenemos tal indigestión multicultural, de aquellos polvos estos lodos con tierras raras que guarda África, favoreciendo que Macron devuelva a los africanos la espiritualidad ancestral hecha arte, su civilización que fue usurpada, las piezas que conservan a miles en museos de Francia, e incluye a otras civilizaciones.
Así descrito, podríamos empezar a hablar de la civilización de la "Pila", que ahora todo va por baterías, desde patines hasta drones de precisión autolítica. Te lanzan a casa un misil inteligente y no sabes de qué civilización procede, por eso son de "tierras raras".
Nos van a faltar pensadores para pronosticar el estado actual de la civilización, la global, porque está en juego nuestra supervivencia, no la europea como apunta Trump, incluye la suya propia, que no vamos a engarrarnos entre primos.
Lo que fue guerra fría la sirven en plato caliente, y no es por venganza sino un juego de ilusionismo, sincretismo de aviso a los navegantes europeos, y es que el presidente de los Estados Unidos de América prevé que se le acaba la pila a Europa.
El premio "Nobel" de la FIFA, Trump, nos pide controlar la inmigración y le compremos armamento como si no hubiera un mañana. Si no regresamos al salvajismo.
Queda constancia que la civilización de Europa no peligra, como mucho volvemos a la barbarie, el caso es que no desaparezcamos confirmando la décima civilización de Huntington, la de la "Pila", pero de afectados como se les ocurra darle al botón rojo.
