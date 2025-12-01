Opinión
Lo uno no quita lo otro
Hay quienes temen, otros sencillamente lo sugieren, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pretende ahora envolverse en la sentencia que condena al fiscal general del Estado como si el fallo, en lugar de reprochar una filtración indebida, tuviera efectos balsámicos sobre sus propios problemas con la Agencia Tributaria. Puede que simplemente se trate de extender el humo hasta que parezca niebla, lo desconozco. Pero una cosa no tapa la otra. La resolución judicial contra el fiscal se refiere a una vulneración de la confidencialidad –un acto impropio y grave en un servidor público–, no convierte automáticamente en inocente a nadie, ni invalida los hechos investigados ni exime de responsabilidades por posibles delitos fiscales. Lo uno no borra lo otro; de hecho, ni siquiera lo roza.
La guerra llevada a extremos entre antiayusistas y antisanchistas plantea sus batallas en un terreno poco razonable, donde toda arma arrojadiza es capaz de transformar un proceso individual en una conspiración global, desplazar el foco, victimizarse, sugerir que nada de lo ocurrido es fruto de decisiones personales sino de una persecución política o mediática. Lo que está pasando en este país es la bomba y no en el sentido puro de la vieja expresión que conecta con lo divertido; la bomba es aquí precisamente lo contrario por los daños que ocasiona en la política y en la convivencia. Se activa, además, cada día.
Nadie queda limpio porque otro haya actuado mal. Si existen indicios de fraude fiscal –como ha señalado la investigación administrativa–, esos hechos deben ser aclarados y, en su caso, sancionados. Otra vez, nos la quieren colar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"