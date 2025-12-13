Disfagia, cuando tanto cuesta tragar

Luis Román Valdés es vocal de la junta de gobierno del Colegio Profesional de Logopedas del Principado de Asturias

Mes de diciembre, días de celebraciones. Comidas con amigos, cenas de empresa, reuniones familiares, menús especiales, brindis, turrones y polvorones, ¿les suena?

Para más de un 6 % de la población, todos estos planes, lejos de ser motivo de alegría alrededor de una mesa, se convierten en motivo de tristeza, preocupación y/o aislamiento debido a la presencia en sus vidas de la disfagia orofaríngea y su riesgo de desnutrición, deshidratación, neumonía por aspiración, atragantamiento o enfermedades pulmonares crónicas por aspiraciones recurrentes, que afectan gravemente la calidad de vida y la salud general.

La disfagia, dificultad para transportar el alimento, la bebida, los medicamentos o la propia saliva desde la boca hasta el estómago, es una complicación a la que se enfrentan algunas personas que han pasado por un ictus (más del 20%), un tumor de cabeza y cuello (85%), una estancia prolongada en una unidad de críticos o que sufren una enfermedad neurodegenerativa.

Los niños tampoco se libran, la prematuridad, ciertas malformaciones congénitas, síndromes o algunas alteraciones del neurodesarrollo también pueden dificultar la alimentación de los más pequeños. hasta en un 40% de niños con desarrollo típico en algún momento.

El colectivo con mayor porcentaje es el de personas mayores, casi un 70% en población institucionalizada. Sin embargo, Asturias, donde la estadística vaticina que será el geriátrico de Europa, seguimos sin Logopedas en todos los Hospitales de la red pública asturiana, ni en Atención Primaria, ni en el ERA (Establecimientos Residenciales Para Ancianos) donde nuestra presencia, además de para abordar las alteraciones del lenguaje, como medida costo efectiva, podría prevenir largos y costosos ingresos hospitalarios por neumonía broncoaspirativa.

Para estas personas, comer no es una tarea fácil y para las familias es un obstáculo que condiciona y modifica completamente la manera de vivir y organizar el día a día.

El 12 de diciembre se celebra el día mundial de la disfagia, una entidad todavía poco conocida, infravalorada e infradiagnosticada, o no se detecta o es muy tarde ya. La SEORL-CCC, Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello afirma que casi un 33% de la población de la tercera edad y un 40% de quienes ingresan en un hospital la padecen. Estima que el 90% de quienes sufren este trastorno de la deglución no están diagnosticados.

www.logopedasasturias.es

L@s logoped@s colegiad@s en Asturias queremos recordar en este día que estamos ahí para prevenir, acompañar, explicar, asesorar, valorar, adaptar, compensar, estimular, ayudar a fortalecer, para intentar recuperar al máximo una calidad de vida que facilite en la medida de lo posible la recuperación de una función tan básica, placentera y social como es comer.

Además de la Deglución y las Funciones orales no verbales, la Logopedia, profesión sanitaria desde el 2003, (pese al bulo, no hay logopedas en los colegios públicos y concertados), aborda las alteraciones de la Voz, Habla, Lenguaje, Audición, Lectoescritura y Comunicación.

Si necesita logopedia, por su seguridad, elija un/a logopeda colegiada/o.