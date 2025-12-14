Opinión
La ciencia en un tuit: Transmisión energética inalámbrica
En un mundo cada vez más dominado por la tecnología inalámbrica, uno de los grandes desafíos pendientes es la eliminación del cableado eléctrico. Diversas compañías y centros de investigación trabajan en el desarrollo de sistemas capaces de transmitir energía sin necesidad de cables. Entre las propuestas más innovadoras destaca una basada en el uso de ultrasonidos, ondas acústicas imperceptibles para el oído humano.
El sistema funciona a partir de un emisor compuesto por una lámina extremadamente delgada, que podría instalarse en superficies como las paredes de una vivienda. Este elemento convierte la energía eléctrica en ondas ultrasónicas, las cuales se propagan por el espacio hasta alcanzar un receptor. Dicho receptor, integrado en los dispositivos electrónicos, realizaría el proceso inverso: capta las ondas y las transforma nuevamente en energía eléctrica lista para su uso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera